Samsung Galaxy S10, 5G Teknolojisine Sahip Olmayacak

Güney Koreli dev Samsung, geçtiğimiz hafta Galaxy Note9’u resmi olarak tanıttı. 5G devrimi yaklaşırken, cihazların içerisinde 5G teknolojisine uyum sağlayacak teknoloji koymayan Samsung, 2019’un ilk aylarında göreceğimiz Galaxy S10’unda bu şekilde üretileceğini açıkladı.

Teknoloji haberleri sunan BGR’nin Samsung ile yaptığı görüşme sonrasında dev şirketin Galaxy S10 için de 5G teknolojisi düşünmediği ortaya çıktı. Firma, 2020 yılında başlayacak devrimsel teknolojik değişim öncesinde çıkarttığı cihazlarda 5G uyumlu teknolojiler kullanmama konusunda ısrarcı. Bunun tüketici yönünden bakıldığında anlamı, yeni teknoloji için tekrar yeni bir telefon almak. Konuya ilişkin hazırladığımız Galaxy Note9 haberinde bu detaya değinmiştik.



Samsung’un Galaxy S serisi 2019’da onuncu yılına giriyor. Firmanın bu yıla özel olarak çıkartacağı Galaxy S10 Şubat-Mart ayında kesin şekilde göreceğiz. Ne yazık ki bu cihaz, dünyanın çeşitli bölgelerinde 2019’da başlayacak, 2020’de ise arşa çıkacak 5G teknolojilerinden yoksun olacak. Üstelik bu bilgi Samsung tarafından da doğrulanmış durumda.

Samsung CEO’su DJ Koh, geçen hafta Note9 lansmanından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladığında Samsung’un katlanabilir bir tasarıma sahip olacak Galaxy X’e odaklandığını bildirmişti. Bunu açık bir şekilde dile getirmese de Koh, Samsung’un S10’da 5G’ye yer vermyeceğini, bu teknoloji için ayrı bir cihaz tasarladıklarını söyledi. 2019’da Samsung’dan göreceğimiz Note10 ve S10 dışındaki tek amiral gemisi Galaxy X olacak. Bazı kaynaklara göre bu cihazın adı Galaxy F de olabilir: F harfi “Foldable” yani “katlanabilir” anlamında.

Koh, katlanabilir telefonun bir defalığına değil, bir seri olarak planlandığını söylemesi, belki de önümüzdeki yıllarda göreceğimiz bütün Samsung cihazlarının şeklini değiştirebilir. Firma amiral gemilerindeki teknolojileri düşük bütçe cihazlarına taşıyama bayılıyor.

Bir diğer beklenti hakkında konuşan Koh, Galaxy Note ve S serilerinin bir araya geleceği konusundaki söylentileri de yalanladı.

Güney Kore’deki operatörlerin hepsi 2019’un Mart ayından itibaren 5G teknolojisine geçmek için gün sayıyor.