Yeni bir sızıntı, katlanabilir Galaxy akıllı telefonun ve Galaxy S10 5G'nin batarya kapasitelerini ortaya çıkardı. Bilgiler doğruysa Samsung'un premium telefonlarıyla tüketicileri fazlasıyla memnun edeceğini söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy S10 ile ilgili merak edilen son bilgiler de ortaya çıkmaya başladı. Geçtiğimiz hafta Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 ve Galaxy S10+ modellerinin batarya kapasitelerinin ortaya çıkmasından sonra şimdi de Galaxy S10 5G’nin batarya kapasitesi belli oldu. Üstelik bonus olarak yılın ilk yarısında tanıtılması beklenen katlanabilir Galaxy telefonun da batarya kapasitesi ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta yayınladığımız ve buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz haberde Galaxy S10 ailesinin Lite modelde 3100 mAh, standart modelde 3500 mAh, Plus modelde ise 4000 mAh bataryaya sahip olacağını belirtmiştik. Yeni gelen bilgilere göre Galaxy S10 5G, EB-BG977ABU parça numarasına sahip 5000 mAh’lik bir bataryaya sahip olacak.

Asıl bomba ise katlanabilir Galaxy telefonda karşımıza çıkıyor. Gelen bilgiye göre katlanabilir akıllı telefonun her bir yarısında EB-BF900ABA and EB-BF901ABA model numaralarına sahip iki batarya yer alacak. Galaxy S10 Lite’ta da bulunan bu bataryalar 3100 mAh kapasiteye sahip olacak. Dolayısı ile katlanabilir Galaxy telefon toplamda 6200 mAh bataryaya sahip olacak.

Galaxy S10 5G ile ilgili haberin pek çok kullanıcıyı fazlasıyla memnun edeceğini tahmin etmek zor değil. Zira cihaz, standart modellerden ‘bir miktar’ daha pahalı olacak. Tüketiciler, yüksek fiyat etiketi karşısında 5G teknolojisinden fazlasını almaktan memnun olacaklardır. Bununla birlikte katlanabilir Galaxy telefonun batarya kapasitesi, cihazın ekran boyutu nedeni ile tartışmaya açık olabilir.