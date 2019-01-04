Samsung Galaxy S10’a Ait En net Görsel Paylaşıldı

Şimdiye kadar özellikleri hakkında bilgilere ulaşmayı başarabilsek da en fazla render görüntülerini görebildiğimiz yeni Samsung Galaxy S10’un gerçek görüntüleri ortaya çıktı.

Samsung’un yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S10’un çıkışı için 2019'un Şubat ayı bekleniyor. Cihazın resmi tanıtımından önce görselleri ise internette gezmeye başladı.

Galaxy S10’un temel modeli olan ‘Beyond 1’, ilk ortaya çıkarılan model oldu. Cihazda beklendiği gibi çentik yok. Onun yerine ekranda kameraya bir delik açılmış. Cihazın her dört kenarında da aşırı ince bir çerçeve yer alıyor. Bu çerçeveler, Note 9 ve Galaxy S9’un ekran çerçevelerinden çok daha ince. Galaxy S10 da tıpkı Huawei Mate 20 Pro gibi uygun elektronik cihazları kablosuz olarak şarj edebilecek şekilde üretilmiş.

Bu model temel versiyonu olduğu için ön tarafa bakan tek kameraya sahip. Plus versiyonunda ise yatay olarak sıralanmış dört kamera yer alacak. O cihazlarda kesik kısım biraz daha geniş olacak.

Söylentilere göre S10 ve S10+’ın 3 farklı versiyonu olacak. Bu versiyonların ekran boyu 5.8 inç, 6.1 inç ve 6.4 inç olacak. Bütün cihazlarda Qualcomm’un bütünleşik ekrana gömülü parmak izi okuyucusu bulunacak.

Yeni telefonlar gücünü Exynos 9820 çipsetinden alacak. ABD’de satılacak olan Advanced Pro versiyonda ise Snapdragon 855 kullanılacak. Kameraların sayısı bilinse de cihazın kamera kalitesi hakkında henüz açıklanmış bir şey yok.