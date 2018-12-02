Samsung Galaxy S10+'a Ait Görüntüler Ortaya Çıktı

Samsung'un merakla beklenen yeni telefonu Galaxy S10+'a ait görüntüler ve bilgiler gelmeye devam ediyor.

Akıllı telefon pazarında her an bir başka yeni telefon haberi görmeye artık alıştık. Özellikle Samsung gibi büyük üreticiler, henüz bir amiral gemilerini yeni çıkarmışken; hemen peşinden bir yenisinin haberleri gelmeye başlıyor. Samsung'un en yenisi olacak olan Galaxy S10+ da bu listeye dahil olan cihazlardan biri ve son günlerde hakkında bolca yazılıp çizilmeye başlandı.

Ortaya çıkan fotoğrafların gerçekliği, tahmin edeceğiniz üzere kesinleşmiş değil. Ancak fotoğrafları değerlendirmek gerekise, daha önce gelen sızıntılarda da söylendiği gibi 3 kameralı bir telefonla karşılaşacağımızı söylemek mümkün. Samsung Galaxy A9'da gördüğümüz yatay kamera modülüne benzer şekilde tasarlanmış kamerasıyla dikkat çeken Galaxy S10+ hakkında henüz çok fazla bilgi yok.

Telefon hakkında daha detaylı ve sağlıklı bilgiler elde edebilmek için tabii ki en mantıklısı resmi görselleri ve açıklamaları beklemek. Ancak o an gelene kadar daha pek çok sızıntıyla ve gerçek olduğu iddia edilen görüntülerle karşılaşacağımız kesin.