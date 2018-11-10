Galaxy S10'a Güç Vermesi Beklenen Exynos 9820, 14 Kasım'da

7nm işlemcilerin sayısı her geçen gün artıyor. Huawei ve Apple'ın ardından, sıra Samsung'da.

Huawei'nin Kirin 980 çipsetine ve Apple'ın A12 Bionic çipsetine rakip olması beklenen Exynos 9820 için artık sayılı günler kaldı. Samsung'un yaptığı açıklamaya göre yeni Exynos işlemcisi, 14 Kasım'da tanıtılacak.

Samsung Exynos Twitter hesabı tarafından yapılan bir paylaşımla açığa çıkan yeni Exynos işlemcisinin 9820 adıyla gelmesi ve Galaxy S10'a güç vermesi bekleniyor. Samsung'un ilk 7nm işlemcisi olması beklenen Exynos 9820, ayrıca 5G desteğine de sahip olacak.

2019 yılının ilk çeyreğinde Galaxy S10 ve üçüncü çeyrekte de Galaxy Note10'da yer alacak olan işlemci, Kirin 980'de olduğu gibi Tri-Cluster (üçlü küme) mimarisiyle gelecek. Birinci kümede iki adet özelleştirilmiş Mongoose M4 çekirdeği, ikinci kümede Cortex-A76 ve üçüncü kümede Cortex-A55 çekirdekleri yer alacak. Bunlara ek olarak Exynos 9820, gelişmiş yapay zeka özelliklerine sahip olan Mali-G76 GPU'suna sahip olacak.

Şu an için en güçlü mobil işlemcinin A12X Bionic olduğu herkes tarafından kabul edilen bir gerçek. Samsung tarafından gelecek hamle ise lideri değiştirebilir. Ayrıca Qualcomm'un da aralık ayında yeni işlemcilerini tanıtması bekleniyor.