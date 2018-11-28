Teknoloji devlerinin ezeli rekabetinin bu yılki galibi kim olacak?

Geçtiğimiz gün Samsung’un yeni telefonu Galaxy S10’un büyük bir sızıntısı oldu. Tanıtımından önce amiral gemileri genellikle benchmark testlerinde ortaya çıkar. Bu durumda da AnTuTu nispeten daha güvenilir bir kaynak olarak ortaya çıkıyor. Galaxy S10 da geleneği bozmadı ve aynen yukarıda bahsettiğimiz adımları izleyerek sızıntı beklentilerini karşıladı. Doğal olarak akıllarda tek bir soru oluştu: Galaxy S10, Apple’ın 2018 serisine ayak uydurabilecek mi? Haberimizde bu sorunun cevabını vereceğiz.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Galaxy S10+ ise amiral gemilerinden beklenen skoru karşıladı. Cihaz 300.000 barajını rahatlıkla geçti ve Android’in en iyi telefonlarından biri olarak en tepeye oturdu. Skora ve karşılaştırmalara geçmeden önce Galaxy S10+ ve gücünü aldığı Exynos 9820’den bahsetmekte yarar var

Özellikle Samsung ve Qualcomm gibi Android işlemcilerinden bahsederken iki firmanın da farklı yaklaşımları olduğunu söylemek gerek. Qualcomm, Snapdragon serisi için yıllardır önemli geliştirmelerde bulundu. Diğer taraftan da Samsung Exynos 9810 ile ciddi performans gelişimlerini sergilemeyi başaramadı. İşlemcisi kötü seçimlerle doluydu ve Snapdragon 845 ile yarışamadı. Ancak Galaxy S10+’a güç veren Exynos 9820 işlemci ile Samsung’un gerçekten bir gelişme yapıp yapmadığı anlaşılabiliyor.

Apple’ın A12 işlemcisinden güç alan iPhone Xs Max, AnTuTu’dan 350.000 puan almıştı. Buna ek olarak Snapdragon 8150’nin AnTuTu skoru şu an için lider durumda ancak işlemci henüz satışa sunulmadığı için elimizdeki somut işlemcilerden bahsetmek en doğru hareket olacaktır.

Kısaca toparlamak gerekirse Samsung’un Exynos 9820 işlemcisi ciddi anlamda ilerleme kaydetmiş olsa da hala Snapdragon ya da A12 ile başa çıkacak kadar güçlü değil. Yeni telefon, Android camiasında fazlaca ses getireceğe benzese de rakibi Apple üstünde bir üstünlük kuramayacağa benziyor.