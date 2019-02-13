Samsung Galaxy S10+ Çalışırken Görüntülendi (Video)

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S10+, çalışır halde ekran koruyucu denemeleri gerçekleştirilirken videoya kaydedildi.

Neredeyse tüm Samsung amiral gemileri için çeşit çeşit ekran koruyucuları ve kılıflar bulabileceğiniz Mobile Fun, YouTube kanalında biraz heyecan uyandıran, biraz da hayal kırıklığı yaratan bir video yayınladı.

Video, Samsung’un yeni premium amiral gemisi Galaxy S10+ modelini çalışırken görmemize izin veriyor. Görünüşe göre Samsung, ekran çerçevelerini ciddi şekilde inceltmeyi ve %90’ları bulan ekran/gövde oranı sunmayı başarmış durumda.

Bildiğiniz gibi Galaxy S10 ailesi, ekrana gömülü parmak izi tarayıcı ile birlikte gelecek. Tarayıcının parmağınızı doğru bir şekilde tarayıp kimliğinizi onaylaması için parmağınızın direkt olarak ekrana dokunması gerekiyor.

Videoda da göründüğü gibi ekran filmleri, parmak izi tarayıcının kimliğinizi onaylamasını engelliyor. Bu nedenle Galaxy S10 ekran koruyucularında parmak izi tarayıcının bulunduğu alan, geniş bir delik ile boş bırakılıyor.

Dürüst olmak gerekirse ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı, cihazın arkasında bulunan fiziksel parmak izi tarayıcıdan çok daha kolay bir kullanım sunuyor. Fakat ekran filminin ‘tam ekran’ olmaması bir takım sıkıntıları beraberinde getiriyor.

Öncelikle ekran koruyucuda bulunan delik, ekranın küçük de olsa bir bölümünün korunmasız kalmasına neden oluyor. Üstelik bu bölgede oluşabilecek bir ‘hasar’ yalnızca ekranın kırılması ile değil, parmak izi tarayıcının da bozulmasıyla sonuçlanabilir.

Delikli ekran koruyucunun bir diğer eksisi ise tasarımı ciddi şekilde etkiliyor olması. Koruyucular mümkün olan en ince malzemeden yapılıyor olsalar da belirli bir kalınlıkları bulunuyor. Ekrandan yansıyan ışık, cam filmdeki deliğin kenarlarına yansıyor ve bu nedenle kötü bir görüntü ortaya çıkıyor.