Samsung Galaxy S10, Kanlı Canlı Görüntülendi

Hakkında pek çok spekülasyon dolaşan Samsung Galaxy S10, ilk kez kanlı canlı olarak görüntülendi. Söz konusu görsele göre Samsung, çerçevesiz ekranlı bir tasarım geliştirmiş durumda.

Samsung, 2019 yılının ilk aylarında şirketin en popüler akıllı telefon serilerinden olan Galaxy S serisinin 10. yılını kutlayacak. Bu durum, Galaxy S9 ikilisinin beklenenin çok altında yenilik getirmesi ve Galaxy S serisinin en az satan telefonu olması ile birleşince hem akıllı telefon endüstrisinin hem de tüketicilerin Galaxy S10’dan beklentilerini artırıyor.

Bazı raporlara göre Samsung, Galaxy S10 modeli ile birlikte infinity display tasarımını bir adım daha öteye taşıyacak ve tamamen çerçevesiz bir akıllı telefon piyasaya sunacak. Bazı raporlar ise bunun tam aksini iddia ediyor; Samsung, Galaxy S10 modelinde tasarım anlamında Galaxy S9’a göre büyük bir değişiklik gerçekleştirmeyecek.

Yeni bir sızıntı ise Samsung hayranlarının yüreklerine bir miktar da olsa su serpebilir. Slashleaks tarafından paylaşılan bir görsele göre Samsung, tamamen çerçevesiz bir tasarım geliştirmeyi başarmış durumda. Daha da önemlisi bu tasarımda ön kamera, Vivo Nex’te olduğu gibi açılır kapanır bir modülde değil, ekranın içinde bulunuyor.

Dürüst olmak gerekirse görseldeki cihazda ön kamera tam olarak simetrik konumlandırılmamış durumda. Bu da cihazın sahte bir Galaxy S10 olabileceği anlamına geliyor. Fakat cihazın tanıtılmasına henüz aylar olduğunu düşünürsek söz konusu fotoğrafın henüz geliştirme aşamasındaki bir prototip olabileceğini de söyleyebiliriz.