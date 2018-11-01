Samsung Galaxy S10'da 3.5mm Kulaklık Girişini Kaldıracak mı?

Yeni bir sızıntıya göre Samsung, W2019 adlı kapaklı telefonundan kulaklık girişini kaldırıyor. Bu gelişme, Samsung'un amiral gemilerinden kulaklık girişini kaldırmayı planladığı şeklinde yorumlandı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, eski telefon alışkanlıklarından vazgeçemeyenler için Doğu Asya’da hala kapaklı telefonlar üretiyor. W Serisi olarak adlandırılan bu telefonlar, eski tip kapaklı tasarıma sahip olmalarına rağmen Android işletim sistemi ile çalışıyorlar ve gövdelerinin altında amiral gemisi donanımı taşıyorlar.

Bu telefonların bir başka özelliği ise Samsung için ‘kobay’ niteliği taşımasıdır. Samsung, amiral gemilerine getireceği yeni bir özelliği öncelikle W serisine getiriyor, test ediyor ve ardından amiral gemilerine ekliyor. Buna örnek olarak Galaxy S9’da görmüş olduğumuz değişken diyaframlı kameranın ilk önce Galaxy W2018’e gelmesini gösterebiliriz.

Peki tüm bunları neden anlatıyoruz? Çin’in sosyal medya platformu olan Weibo’da gerçekleşen yeni bir sızıntı, Samasung’un yeni kapaklı akıllı telefonu Galaxy W2019’u ortaya çıkardı. Cihazın Galaxy W2018’e göre büyük bir tasarım değişikliğine uğradığını söylemek zor. Bununla birlikte Galaxy W2019’da kulaklık girişi bulunmuyor.

Bu durum direkt olarak Samsung’un 2019 model amiral gemilerinden kulaklık girişini kaldıracağı spekülasyonlarına neden oldu. Samsung, bugüne kadar telefonlarda kulak girişi bulunması gerektiğini savunmuştu. Fakat şirket, Galaxy S10 ile birlikte ilk çerçevesiz ekranlı akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor ve kulaklık girişi, bu tasarım için sorun çıkarıyor olabilir.

Kulaklık girişinin Galaxy S10’dan çıkarılması muhtemelen pek çok kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratacaktır. Fakat Galaxy S9’da yaşanan hayal kırıklığından sonra Samsung hayranları, çerçevesiz ekranlı bir Galaxy S10 için kulaklık girişinden feragat etmeye razı olabilirler. Ayrıca Samsung, eski kulaklıklarını kullanmak isteyenler için cihaz kutusuna bir dönüştürücü ekleyecektir.