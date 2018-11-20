Şubat 2019'da tanıtılmasına kesin gözüyle bakılan Samsung Galaxy S10'dan yeni bilgiler elimize ulaştı.

Her ne kadar gelecek dönemin en çok beklenen Samsung modeli katlanabilir Galaxy F olsa da, Galaxy S10 için de geri sayım sürüyor. Özellikle Galaxy S9'un bir 'ara model' olduğu düşüncesiyle yeni amiral gemisinde ciddi inovasyonlar beklenmekte.

SamMobile'ın özel haberine göre Galaxy S10 üç farklı modelle karşımızda olacak:

Giriş seviyesi model: SM-G970x

SM-G970x Premium Varyantlar: SM-G973x ve SM-G975x.

Yeni nesil amiral gemisinin 4 farklı renk opsiyonuna sahip olması bekleniyor: Siyah, beyaz, sarı ve yeşil. Bununla birlikte bu 4 rengin her pazarda piyasada olmayacağını da söylemeliyiz.

Gelelim merakla beklenen ekrana gömülü parmak izi okuyucusuna: 5.8 inçlik temel modelde bu özellik bulunmayacak ancak hem 6.44 inçlik hem de 5.8 inçlik premium modellerde bu özelliğin yer alacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Son haberimiz ise Samsung Galaxy S6 ile hayatımıza giren ve 'curved screen' olarak da bilinen Edge ekranların geri dönüyor olması. Her iki premium modelde de bu tip bir ekran kullanılması bekleniyor, giriş seviyesi modelde ise düz ekran tercih edilecek.