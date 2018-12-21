Samsung Galaxy S10'un Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung'un gelecek sene tanıtacağı amiral gemisi S10 ve ailesi hakkında konuşulan en güncel yenilikleri içeriğimizde derledik.

Bugün, Samsung’un gelecek telefonu Galaxy S10 ve diğer arkadaşlarının özelliklerine dair yeni haberler geldi. Sızdırılan özellikler Samsung’un ileride çıkaracağı telefonlar için bir standart olacak gibi görünse de ilk olarak S10 ailesinde görünecek. Peki, yeni telefonun özellikleri ne olacak?

Hızlı Şarj

Samsung Galaxy S10, Samsung’un 15w’tan daha hızlı şarjı destekleyecek ilk telefonu olacak. Yeni hızlı şarj teknolojisi, Samsung’un yavaş şarj ününü tarihe karıştıracak. Güvenilir sızıntılarıyla kalbimizi kazanan Ice Universe “Samsung’un 15w şarjı tarihe karışıyor. Daha hızlı bir şarj yolda” açıklamasında bulundu.

Aydınlık Gece Kamerası

Yeni gece görüşü kamera moduyla, Samsung S10 bir yeniliği başlatacak gibi görünüyor. Yeni özelliğin isminin “Bright Night” (Aydınlık Gece) olması bekleniyor.

Galaxy S10 Çıkış Tarihi

Samsung Galaxy S10 ailesinin 20 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşecek Samsung etkinliğinde tanıtılmasını bekliyoruz. Samsung Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 Edge ve Galaxy S10 Plus’ın bu tarihte açıklanıp aynı gün içerisinde ön siparişe açılması, 8 Mart 2019 tarihinde satışa sunulması da beklenenler arasında.