Samsung, Galaxy S10 İçin 5G Destekli 4. Bir Model Hazırlıyor

Yeni bir sızıntıya göre Samsung, Galaxy S10 serisinde 3 değil 4 farklı model tanıtacak. Bu modellerden biri, standart Galaxy S10+ modelinin 5 destekli versiyonu olacak.

Tanıtılmasına henüz aylar olmasına rağmen Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S10 ile ilgili sızıntılar son derece yoğun bir şekilde gerçekleşiyor. XDA Developers üyeleri tarafından keşfedilen yeni bir dosya paketi, Samsung’un üç değil dört farklı Galaxy S10 modeli üzerine çalıştığını ortaya çıkardı.

Bildiğiniz gibi Galaxy S10’un bir uygun fiyatlı model, bir standart model ve bir ‘plus’ model ile tanıtılması bekleniyor. Sızıntıya göre söz konusu plus model iki farklı versiyona sahip olacak ve bu modellerden biri 5G teknolojisini destekleyecek. 5G teknolojisi için hala önümüzde birkaç yıl olsa da cihazı uzun yıllar kullanmayı düşünenler için oldukça iyi bir haber.

Yukarıdaki görselde de görebildiğiniz gibi Galaxy S10, Beyond 0, Beyond 1 ve Beyond 2 olmak üzere üç farklı ana modele sahip. Beyond 0 ve Beyond 1 yalnızca LTE bağlantısını desteklerken, Galaxy S10+ olduğunu düşündüğümüz Beyond 2’nin hem LTE hem de 5G bağlantısını destekleyen iki farklı modeli bulunuyor.

Galaxy S10 ile ilgili şu ana kadar pek çok spekülasyon ortaya atıldığı için hiçbir bilginin kesinliğini doğrulayamıyoruz. Ancak 5G teknolojisinin halihazırda test edildiğini ve gelecek yıl bazı bölgelerde test amaçlı hizmete gireceğini düşünürsek 5G destekli bir Galaxy S10 modelinin tanıtılması çok da anormal olmayabilir.