Samsung, Yapay Zeka İle Güçlendirilmiş NPU Üzerine Çalışıyor

Telefon üretiminde kızışan yarışta bir adım öne çıkmak isteyen Samsung, yapay zeka ile güçlendirilmiş NPU üzerinde çalışıyor.

Mobil sektörde kızışan yarış, üreticileri daha fazla yenilik yapmaya zorluyor. Telefon piyasasındaki en güçlü üreticilerden olan Samsung, Galaxy S10 ile birlikte akıllı telefon piyasasında zirveye oturmak için son sürat çalışmaya devam ediyor.

Resmi kaynaklardan gelen haberlere göre Samsung, 7nm Exynos yonga setleri için çift çekirdekli yapay zeka ile güçlendirilmiş NPU (Neural-network Processing Unit) üzerine çalışıyor. Çift çekirdekli ve yapay zeka alanında da geliştirilmiş bu NPU, bu zamana kadarki mobil işlemcilere göre 25 kat hızlı ve güç tasarrufu konusunda 50 kat daha avantajlı bir teknoloji.

İddialara göre yeni NPU, Galaxy S10’ların kameralarında fotoğraf işleme için kullanılacak. Ayrıca video kaydı ve ses tanıma özelliğinde de önemli geliştirmeler olacak.

Bu yılın başlarında Samsung, NPU’ya sahip ilk yonga seti olan Exynos 7 9610’u duyurmuştu. Bu yonga seti, yapay zeka, kameralarda ortam tanıma ve bokeh (arka planı bulanıklaştırma) özelliklerinde kullanılmıştı.