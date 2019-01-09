Samsung Galaxy S10 Hakkında Yeni Bir Görsel Yayınlandı

Samsung'un heyecanla beklenen amiral gemisi hakkında yeni bir tanıtım görseli yayınlandı. Samsung fanları ekran başında telefonla alakalı detaylı bir görsel beklerken, gelen görsel biraz hayal kırıklığı yaşattı.

Samsung Galaxy S10, Samsung fanlarının en çok beklediği telefonlardan biri haline geldi. Şubat ayında çıkacak telefon için yeni bir tanıtım görseli yayınlandı. Samsung fanları bu yayınlanan fotoğrafı bir an önce görebilmek için ekran başında bekledi.

Yayınlanan görsel, S10’un ekran gövde oranına atıflarda bulunuyor. Telefona dair aylardır onlarca haber ve sızıntı geldi ancak tabii ki kesin bilgiler elde etmek mümkün değildi. Samsung’un en yeni amiral gemisi olacak olan S10'la alakalı bilinen haberlerin en net olanı da yeni görselden anladığımız kadarıyla, Infinity-O ekran olacak olması.

Samsung Infinity-O ekran teknolojisinde; ön kamera, ekrandaki yuvarlak bir kesik içerisinde olacak. Bu şekilde ekranda çentik olmayacağı için, görüntüye daha fazla yer kalacak.

Raporlarda Samsung’un üç farklı model çıkaracağı da konuşulanlar arasında. Çıkacak modeller, Galaxy S10, S10 Lite ve S10+ olacak. Çıkacak bu modellerin ekran boyutları ise 5.8, 6.1 ve 6.4 inç olacak. Samsung ayrıca daha önceden haberini yaptığımız 5G destekli bir model de çıkaracak.

Yayınlanan bu görsel ilk olarak Weibo’da servis edildi. Daha sonra İngiliz bir operatör olan EE, sayfasına bu görseli ekledi. EE görsel ile alakalı olarak "Şimdilik çok fazla bir şey söyleyemeyiz ama heyecanlanmaya hazır olun" dedi. Bu tanıtım kesin olarak pek bir şey ifade etmese de maksadı telefon hakkında daha fazla bilginin kullanıcılara sunulması ve ön sipariş almak olarak görüyoruz.