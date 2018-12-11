Güney Koreli dev Samsung, kripto para kullanıcıları için yayınlayacağı uygulama üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Firma 2019 yılında göreceğimiz Galaxy S10 ile aynı dönemde, "soğuk cüzdan" olarak kullanılabilen kripto para uygulamasını da sunacak.

Kripto para piyasasındaki negatif dalgalanmalar, firmaları değişen finansal düzene uyum sağlamaktan alıkoymuyor. Dünyanın en çok akıllı telefon satan şirketi Samsung, akıllı telefonlara özel bir kripto para uygulaması üzerindeki çalışmalarını tamamladı.

Samsung’un yeni blok zinciri ve kripto para uygulaması temel olarak iki kısımdan oluşacak. Bunlardan ilki, kripto paraların saklanabildiği bir soğuk cüzdan. Bu soğuk cüzdana hem şifre görevi gören kişisel anahtarları, hem de para transferinde gözüken açık anahtarları kaydetmek mümkün olacak. Uygulamanın ikinci ana özelliği, kripto paraların bulundupu hesap bilgilerini ve hesap hareketlerini görmenin mümkün olduğu dijital cüzdan özelliği.

Soğuk cüzdan ve kripto para cüzdanının farkı nedir?

Soğuk cüzdanın ismi, soğuk hava depolarından geliyor. Bu cüzdan, kripto paraların çevrimdışı olarak saklanabilmesini sağlıyor. Bir nevi kripto paraların yastık altı olarak düşünülebilir. Sıcak cüzdan ise kullanılış şekli olarak banka hesabına benziyor ve çevrimiçi oluyor. Soğuk cüzdanlarda verilerden oluşan kripto para varlıkları, internet ortamına bağlanılmadığı için daha güvende oluyorlar.

Samsung, bütün kripto paraları aynı cüzdanda toplamayı sağlayacak:

Samsung’un soğuk cüzdanı, daha önce başka üçüncü parti cüzdanlarda tuttukları kripto paraları tek bir cüzdana toplamayı sağlayacak. Örneğin diğer cüzdan servisleri olan Metamask’ta 0,62, TrustWallet’te 0,43 Bitcoin’i olan birisi, paralarını Samsung’un soğuk cüzdanında birleştirebilecek. Kullanıcılar, uygulama içinde yeni cüzdan da oluşturabilecekler. İlk aşamada desteklenecek olan kripto paralar Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum ve Ethereum’dan türeyen ERC20 olacak.

Uygulama üzerinde üretilen hesapların bilgileri, blok zinciri üzerinde tamamen anonim bir şekilde saklanacak. Samsung’un bu veriye erişimi olmayacak. Kullanıcılar hesaplarını yalnızca bir kurtarma sürecinin ardından geri alabilecekler. Cüzdan servisleri genellikle 12-24 kelimelik kurtarma “ifadeleri” kullanacak. Bu yöntem, alışıldık “Evcil hayvanınızın adı nedir?” sorularından daha gelişmiş bir koruma sağlayacak. Öte yandan, kişiler bu uzun metni güvenli bir şekilde saklamak zorunda kalacaklar.

Samsung Bitcoin uygulaması, doğrulama isteyerek güvenliği bir kat daha arttıracak. Güvenlik opsiyonları arasında sadece şifre girmek, parmak izi okutmak ve ileride belki de göz bebeği taraması yapmak olacak.