Samsung Galaxy S10 ile İlgili En Ciddi Bilgiler Paylaşıldı

Gizmodo, Samsung'a yakın bir anonim kaynaktan aldığı bilgiler ile cihazın lansman ve satış tarihine ek olarak fiyatlandırma politikasını ortaya çıkardı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S10’u tanıtmasına artık oldukça kısa bir süre kaldı. Samsung, lansmanın ne zaman gerçekleşeceğine dair bir bilgi paylaşmamış olsa da içerden gelen sızıntıların artışı, lansmanın çok da uzakta olmadığının en büyük göstergelerinden biri olabilir.

Galaxy S10 ile ilgili olarak Samsung’a yakın bazı anonim kaynaklarından yeni bilgiler alan Gizmodo, bu bilgileri çevrimiçi olarak paylaştı. İngiltere merkezli olan bu bilgiler, üç farklı versiyon ile satışa sunulacak Galaxy S10’un lansman ve satış tarihini, ekran boyutlarını, fiyatını ve depolama alanı seçeneklerini ortaya çıkarıyor.

Edinilen bilgiye göre Samsung, Galaxy S10’u tanıtmak için Mobile World Congress (Mobil Dünya Kongresi) 2018’u beklemecek. MWC 2019 başlamadan 5 gün önce, 20 Şubat 2019’da Galaxy S10’ların lansmanını gerçekleştirecek olan şirket, 8 Mart 2019 tarihi ile cihazların satışına başlayacak. Peki cihazların özellikleri ve fiyatları nasıl olacak?

Samsung Galaxy S10

6.1 inç QHD Super AMOLED Kavisli Ekran

128GB ve 512GB Dahili Depolama Alanı

799 Pound (~5399 TL) ve 999 Pound (~6749 TL)

Samsung Galaxy S10 Plus

6.4 inç QHD Super AMOLED Kavisli Ekran

128GB, 512GB ve 1TB Dahili Depolama Alanı

899 Pound (~6099 TL), 1099 Pound (~7449 TL) ve 1399 Pound (~9449 TL)

Samsung Galaxy S10 Lite

5.8 inç QHD Super AMOLED Düz Ekran

128 GB Dahili Depolama Alanı

669 Pound (~4499 TL)

Yukarıda belirtilen fiyatlara ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil edilmemiştir. Bununla birlikte fiyatlar, cihazın İngiltere’deki satış fiyatlarını baz almaktadır. İngiltere fiyatları ise genel olarak cihazın referans fiyatı kabul edilen Birleşik Devletler fiyatının Euro ya da Pound kuruna çevrilmiş hali oluyor. Dolayısı ile Galaxy S10’un giriş fiyatının 799 Pound yerine 799 Dolar olma ihtimali de bulunuyor. Bu durumda cihazın vergiler hariç fiyatı 5399 TL değil, 4299 TL olacaktır.