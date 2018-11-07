Galaxy S10'ın Büyüleyici Tasarımını Gösteren Konsept Video

Hakkında pek çok sızıntı çıkmış olmasına rağmen Galaxy S10+'ın nasıl bir tasarıma sahip olacağı hala büyük bir merak konusu. TechConfigurations, sızıntılardan yola çıkarak Galaxy S10'ı üç boyutlu olarak modelledi ve YouTube'da yayınladı.

Galaxy S serisinin 10. yıldönümü yaklaşıyor ve bu nedenle akıllı telefon endüstrisi Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S10’u sabırsızlıkla bekliyor. Galaxy S9 ikilisinde Galaxy S8’lere göre ciddi bir tasarım iyileştirmesi gerçekleştirmeyen Samsung’un Galaxy S10 ile birlikte neden en çok satan akıllı telefon markası olduğunu ispatlaması bekleniyor.

TechConfigurations, Galaxy S10 serisinin premium modeli olacak Galaxy S10+ için bir konsept tasarım videosu yayınladı. Video, ön kameranın ekranın içine gömüldüğü çerçevesiz ekranlı bir tasarım, dörtlü arka kamera sistemi ile şu ana kadar tanıtılmış en heyecan verici akıllı telefonu gösteriyor diyebiliriz.

Hiçbiri onaylanmamış bilgiler olmak üzere Galaxy S10+’ın 6.4 inçlik QHD+ bir AMOLED ekrana, 7nm Snapdragon 855 işlemciye, 6/8GB RAM kapasitesine, stereo hoparlörlere, ekrana gömülü parmak izi tarayıcıya ve 5G desteğine (isteğe bağlı) sahip olması bekleniyor. Cihazın tasarımı ise şu ana kadarki en yüksek ekran/gövde oranına sahip olabilir.