Samsung Galaxy S10+'ın AnTuTu Skoru Ortaya Çıktı

Yeni bir sızıntı, Galaxy S10+'ın AnTuTu sonucunu ortaya çıkardı. Henüz üretim öncesi bir prototip olan cihaz, Mate 20 Pro'yu net bir şekilde geride bırakmayı başarıyor.

Yeni yıl yaklaştıkça Samsung’un şu ana kadar tanıttığı en eşsiz telefon olması beklenen Galaxy S10 serisi ile ilgili sızıntılar da artmaya devam ediyor. Yeni bir AnTuTu sızıntısı, ‘Beyond2’ kod adına sahip Galaxy S10+’ın bazı özelliklerini ve performansını ortaya çıkardı. Sızıntıda görüntülenen cihazın SM-G975F model numarasına sahip olduğunu da belirtelim.

Sızıntıya göre Exynos 9820 işlemcili model, 325.076 gibi iddialı bir puan almayı başarıyor. Bu puanın üretim öncesi bir prototipe ait olduğunu ve Android ekosisteminin mevcut en güçlü telefonu olarak gösterilen Mate 20 Pro’nun Kirin 980 işlemcisi ile 310 bin puan almayı başardığını düşünürsek Galaxy S10’un ne denli güçlü olacağını anlayabiliriz.

Samsung’un resmi açıklamasına göre Exynos 9820, önceki nesle göre %40 performans artışı sağlayan Mali-G76 MP12 GPU’ya sahip olacak. Daha iyi bağlantı için LTE Gelişmiş Pro modeme ve daha gelişmiş yapay zeka yetenekleri için özel bir NPU’ya sahip olacak olan işlemci, tek çekirdekte %20; çoklu çekirdekte %15 performans artışı sağlayacak.

Samsung’un 8nm LPP FinFET süreci ile üretilen Exynos 9820 işlemcisinin yanı sıra cihazda 6GB RAM, 128GB dahili depolama alanı, 6.4 inç Super AMOLED ekran, Android Pie işletim sistemi ve UHD+ ekran yer alacak. AnTuTu skorunda cihazın Full HD+ olduğu gösterilse de bunun bir prototip olduğunu unutmamak gerek.