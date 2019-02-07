Samsung Galaxy S10’un Kablosuz Kulaklıkları: ‘Galaxy Buds’

Samsung da kablosuz kulaklıklara geçiş yapmaya hazırlanıyor. Güney Koreli firmanın kulaklıkları, kablosuz şarj özelliğine sahip olacak.

Samsung Galaxy S10’un tanıtılmasına çok bir süre kalmadı. Yeni ortaya çıkan ve oldukça gerçek gözüken bir fotoğrafa göre yeni Samsung Galaxy Buds adlı kulaklıklar kablosuz olacak. Kulaklıklar, gerçek anlamda kablosuz şarj özelliğine sahip olacak.

Fotoğrafta kulaklıkların bir Samsung Galaxy S10 Plus üzerinde durduğu düşünülüyor. Samsung Galaxy S10’ların renk seçenekleri arasında beyaz rengin de olduğu iddia ediliyordu.

Kulaklıkların duruşu, telefonun kulaklıkları kablosuz olarak şarj edebildiğine işaret ediyor. Samsung Galaxy S10’ların kablosuz kulaklıkları şarj edebildikleri söylentileri daha önce de kulislere düşmüştü.

Samsung’un ‘tersine şarj’ özelliğinin Huawei Mate 20 Pro’ya oldukça benzediği belli. Samsung’un bu özelliğinin yeni seride gelecek olan üç telefonda da bulunması bekleniyorv(Galaxy S10, Galaxy S10 Plus, Galaxy S10E).

Samsung Galaxy S10 ve diğer varyantlarıyla beraber gelmesi beklenen bu kablosuz kulaklıkların fiyatının ise 149 euro seviyesinde olması bekleniyor

Samsung’un fiyat politikasına göre bu kulaklıklar ile Apple’ın AirPodları aşağı yukarı aynı fiyat aralığında olacak. Yine de Samsung kulaklıkların daha fazla özelliğe sahip olması bekleniyor. Apple’ın uzun süredir beklenen kulaklıkları AirPods 2’nin ne zaman çıkacağı ise merak edilen bir başka konu.