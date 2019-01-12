Yeni amiral gemisi Galaxy S10 için renk seçeneklerini açıklamış olan Samsung, bir rengi listesinden çıkardı.

Samsung'un aylardır gündemde olan gerçek sınırsız Infinity-O ekrana sahip akıllı telefonu Galaxy S10, 20 Şubat Çarşamba günü San Francisco'da gerçekleştirilecek bir etkinlik ile tanıtılacak. Halihazırda inovatif akıllı telefonun renk seçeneklerini açıklamış durumda olan Samsung, bu sözünde geri adım attı.

Samsung, Ekim 2018'de yeni amiral gemisi Galaxy S10'un hangi renklere sahip olacağını açıklamıştı. Siyah, Beyaz, Kırmızı, Mavi ve Yeşil renk seçeneklerine sahip olacak Galaxy S10, her kesimden zevkin beğenisine sunulacaktı ancak Samsung, kırmızı renk seçeneğini Galaxy S10 cihazlarında sunmayacağını açıkladı.

Samsung'un yeni amiral gemilerinin bataryaları; Galaxy S10 Lite için 3.100mAh, S10 için 3.500mAh ve S10 Plus için 4.000mAh kapasitesinde olacakken hem Galaxy S10'da hem de Galaxy S10 Plus'da oldukça yüksek güvenlik sağlayan ekran içi ultrasonik parmak izi okuyucusu bulunacak. Kameranın ekranın üst kısmında bulunan ufak bir deliğin içerisinde konumlandırıldığı Galaxy S10 serisinin tüm özelliklerini, 20 Şubat tarihinde hep beraber öğreneceğiz.