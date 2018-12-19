Samsung'dan Sanatsal Canlı Odaklama Adında Yeni Bir Özellik

Galaxy Club tarafından ortaya çıkarılan belgelere göre Samsung, üç arka kamera ile gelecek Galaxy S10'lar için Sanatsal Canlı Odaklama adında yeni bir özellik geliştiriyor.

Çift kameralı akıllı telefonların yaygınlaşması ile birlikte bokeh efekti ya da bilinen adı ile arka plan bulanıklaştırma, akıllı telefonlarda olmazsa olmaz bir özellik haline geldi. Samsung, Galaxy akıllı telefonlarda sunduğu Live Focus (Canlı Odaklama) özelliği sayesinde kullanıcıların bokeh efektini canlı olarak ayarlamasına izin veriyor.

Galaxy Club üyeleri tarafından ortaya çıkarılan bir belge, Samsung’un Avrupa Patent Ofisi’ne ‘Artistic Live Focus’ (Sanatsal Canlı Odak) adında yeni bir markanın tescili için başvurduğunu gözler önüne serdi. Canlı Odak özelliği, kullanıcıların hem çekim sırasında hem de sonrasında bokeh efektini manuel olarak ayarlamalarına imkan tanıyordu. Bunun ‘sanatsal’ boyutunun nasıl olacağı gerçekten merak uyandırıyor.

Sanatsal Canlı Odak özelliğinin ilk olarak Galaxy S10’larla birlikte ortaya çıkması bekleniyor. Samsung’un yeni amiral gemileri standart ve premium modelde üç arka kameraya sahip olacak. Çift arka kamera ile manuel bokeh efektini mümkün kılan Samsung, üçüncü arka kamera ile bu özelliğe yeni bir boyut kazandıracak olabilir.