Galaxy S10'ların Tüm İhtişamını Gösteren Yeni Görüntüler

Samsung Galaxy S10'ların tasarım konusunda ne denli ilerlediğini gösteren basın görselleri ortaya çıktı. Böylece cihazın tasarım detayları tam olarak belli olmuş oldu.

Samsung’un en yeni amiral gemileri Galaxy S10 ve Galaxy S10+, 20 Şubat günü düzenlenecek görkemli lansman etkinliği ile birlikte resmi olarak tanıtılacak. Cihazların lansmanına 3 haftadan kısa süre kalmışken sızıntılar da ciddi şekilde artmış durumda.

Son olarak Roland Quandt, cihazların basın görsellerini Twitter üzerinden sızdırarak Galaxy S10’ların tasarım detaylarını ve renk seçeneklerini kesinleştirmiş oldu.

Roland Quandt’ın paylaşmış olduğu görsellere göre Galaxy S10, ekranın üst kısmında neredeyse yok denecek kadar ince bir çerçeveye sahip olacak.

Ekranın altında bulunan çerçeve ise iPhone Xs’in ekran çerçeveleri ile neredeyse aynı kalınlığa sahip olacak kadar inceltilmiş durumda. Ekranın yanları ise kavisli yapı nedeni ile neredeyse hiç çerçeve yokmuş gibi görünüyor.

Cihazın arkasına baktığımızda ise Galaxy Note9’a benzer bir tasarım ile karşılaşıyoruz. Üçlü arka kamera, yatay bir şekilde konumlandırılmış durumda. Kameraların yanında ise kalp atış hızı sensörü ve LED flaş bulunuyor.

İddialara göre üçlü kamera kurulumu 12MP + 13MP + 16MP şeklinde olacak. Galaxy S10’ların arkasında herhangi bir fiziksel parmak izi tarayıcı bulunmuyor. Zira iki model de ekrana gömülü parmak izi tarayıcıya sahip olacak.

Paylaşılan Görsellere göre Galaxy S10 Gece Yarısı Siyahı, Prizma Beyazı ve Zümrüt Yeşili olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olacak.

Siyah renk seçeneği, geçtiğimiz yıllarda gördüğümüz siyah renk ile benzerlik taşıyor olsa da beyaz renk seçeneğinde mavi tonları, yeşil renk seçeneğinde ise parlaklık farkları olduğunu görüyoruz. Ayrıca Samsung’un ek bir mavi renk seçeneği sunması da bekleniyor.