Samsung'un Galaxy S10 serisi için piyasaya süreceği bütçe dostu modeli Galaxy S10 Lite ile ilgili yeni bir bilgi elimize geçti. Samsung'un bütçe dostu modelinin teknik detaylarının yanında batarya kapasitesi de belli oldu.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un amiral gemisi akıllı telefon serisi Galaxy S10 ailesi için piyasaya süreceği bütçe dostu model Samsung Galaxy S10 Lite'ın teknik detayları geçtiğimiz günlerde Geekbench'te ortaya çıkmıştı. Bütçe dostu bir model olması planlanan Samsung Galaxy S10 Lite'ın Geekbench'te ortaya çıkan teknik özellikleri göz önüne alındığında cihazın üst düzey özelliklere sahip olduğu görülüyordu.

Geekbench'te yapılan listelemeye göre Samsung Galaxy S10 Lite gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alıyor. 8 GB'lık bir RAM'e sahip olacak olan cihazın Geekbench'te tek çekirdek performansında 742, çoklu çekirdek performansında 2604 puan elde ettiğini de söylemekte fayda var. Samsung, bu teknik özelliklerin yanına bir yenisini daha ekledi.

Samsung Galaxy S10 Lite'ın batarya kapasitesi belli oldu

Samsung, Brezilya merkezli Ulusal Telekomünikasyon Ajansı ya da kısaca Anatel tarafından bir sertifika aldı ve telefonu burada listeledi. Listelemelerdeki bilgilere bakacak olursak Samsung Galaxy S10 Lite, 4.370 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu değerin cihazın batarya kapasitesinin en düşük değeri olduğu düşünülüyor. Bu da batarya kapasitesinin 4.500 mAh kapasiteye sahip olabileceği anlamına geliyor.

Bunun dışında cihazın kaç W hızlı şarj desteği olacağı kesin olarak belirtilmese de çeşitli söylentiler Samsung Galaxy S10 Lite'ın 45 W hızlı şarj desteğine sahip olacağını belirtiyor. Android 10 ve One UI 2.0 yüklü olarak gelecek cihazın ne zaman piyasaya sürüleceği ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor.