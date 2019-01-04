Samsung Galaxy S10 Lite'ın Batarya Kapasitesi Belli Oldu

Önümüzdeki ayın sonlarında tanıtılması beklenen Galaxy S10 serisinin giriş seviye modeli olan Galaxy S10 Lite'ın batarya kapasitesi belli oldu.

Samsung Galaxy S10 serisi ile ilgili pek çok detay ortaya çıkmış durumda. Hala belirsizliğini koruyan sınırlı sayıdaki özellikten biri ise cihazların batarya kapasitesi. Ancak Güney Kore’de ortaya çıkan yeni bir sertifika, serinin uygun fiyatlı modeli olacak Galaxy S10 Lite’ın kaç mAh’lik bir bataryaya sahip olacağını ortaya çıkardı.

Sertifikaya göre Galaxy S10 Lite, 3100mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak. Bunun şaşırtıcı olduğunu söyleyebiliriz. Zira Galaxy S10 Lite, Samsung’un yeni tasarım dili sayesinde Galaxy S9’dan daha küçük bir gövdeye sahip olacak ve Galaxy S9’da yalnızca 3000mAh’lik bir pil bulunuyordu.

Galaxy S10 ve Galaxy S10+ bataryaları ise henüz sertifikalandırılmış değil. Bununla birlikte Samsung’a yakın bir kaynaktan Ekim ayında edinilen bilgiye göre premium model olan Galaxy S10+, 4000mAh’lik bir pile, standart versiyon olan Galaxy S10 ise 3500mAh civarında bir pile sahip olacak.