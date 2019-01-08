Yeni ortaya çıkan bir Geekbench skoru, Samsung'un orta-üst segment bir Galaxy S10 Lite bekleyenleri fazlasıyla şaşırtacağını gösteriyor. Zira görsele göre cihaz, Snapdragon 855 işlemcisine sahip olacak.

Yılın en iddialı akıllı telefon serilerinden biri olması beklenen Galaxy S10 serisinin tanıtılmasına bir buçuk aya yakın bir süre kaldı. Lansmanın bu denli yaklaşması, Galaxy S10’larla ilgili sızıntıların da artmasına neden oldu. Yeni bir Geekbench sızıntısı, serinin en uygun fiyatlı modeli olacak Galaxy S10 Lite’ın bazı özelliklerini ortaya çıkardı.

Samsung SM-G970U model numarasına sahip olan cihaz, Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çalışıyor. 6GB RAM kapasitesine sahip olan cihazın msmnile kodlu anakarta sahip olduğunu görüyoruz ki bu, Snapdragon 855 işlemcili cihazların kullanacağı bir anakart. Dolayısı ile Galaxy S10 Lite kesinlikle orta segment bir akıllı telefon olmayacak.

Sızıntıdaki esas kritik nokta Galaxy S10 Lite’ın almış olduğu puanlar. Tek çekirdek performansında 1986 puan alan Galaxy S10 Lite, çoklu çekirdek performansında ise 6266 puan alıyor. Snapdragon 855’li telefonlara ait Geekbench sızıntılarının tek çekirdekte ~3500, çoklu çekirdekte ~11.000 puan aldığını düşünürsek bu skorun üretim öncesi bir prototipe ait olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.