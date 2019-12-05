Galaxy S10 Lite ve Note 10 Lite'ın Çıkış Tarihleri Ertelendi

Akıllı telefon endüstrisinin içerisindeki kaynaklar, yeni çıkacak olan cihazların ne zaman çıkacağıyla ilgili bilgileri ortaya çıkarıyorlar. Ancak bu sefer, bu kaynakların ortaya attığı iddialar tam olarak tutmayacakmış gibi gözüküyor.

Son dönemde sıkça ortaya atılan dedikodular, Galaxy S10 Lite ve Note 10 Lite’ın çıkış tarihlerinin oldukça yaklaştığını iddia ediyordu. Ancak yeni bir rapor, bu iki cihazın 2020’ye kadar kullanıcılara sunulmayacağını açıkladı. 91mobiles’da yer alan bir habere göre bu iki Lite modeli, Ocak 2020’nin ortalarında Hindistan’da satışa sunulacak.

S10 ve Note 10 Lite’ın ertelenmesi

Daha önce ortaya atılan iddialarda Galaxy S10 Lite, Galaxy Note 10 Lite ve Galaxy A51’in bu sene bitmeden kullanıcılara sunulacağı söylenmişti. Ancak görünüşe göre bu üçlü arasından 2019’da çıkacak tek telefon Galaxy A51 olacak.

Galaxy S10 Lite ve Note 10 Lite’ın da önümüzdeki seneye erteleneceği düşünüldüğünde 2020, Samsung’un mobil departmanı için gelmiş geçmiş en yoğun yıllardan bir tanesi olacak. Bu iki cihazın dışında önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde Galaxy S11, Galaxy S11e ve Galaxy S11+’ın da çıkış yapması bekleniyor.

Bunlara ek olarak Galaxy A (2020) ve yeniden tasarlanmış Galaxy Fold devam telefonu, 2020’nin ilk yarısında çıkış yapacak olan telefonlardan. Yani tüm bunlar, önümüzdeki sene temmuz ayından önce dört seriden telefonun çıkış yapacağı anlamına geliyor.

Yaşanan bu gelişmeleri, özellikle telefonunu değiştirmek isteyen akıllı telefon kullanıcıları için olumlu şekilde yorumlayabiliriz. Telefonunu yenilemek isteyenler, farklı fiyat aralıklarında, farklı donanımlara ve özelliklere sahip birçok telefon arasından seçim yapma şansına sahip olabilecek.

Önümüzdeki sene elinizdeki akıllı telefonu yeni bir Android cihazla değiştirmek isterseniz, tüm bu seçenekler arasından seçeceğiniz cihaz hangisi olurdu? Önceliklerinizi neye göre belirlerdiniz? Fikirlerinizi ve seçimlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.