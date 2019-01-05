Samsung, Galaxy S10 Lite'ta da Snapdragon 855 Kullanabilir

Yeni amiral gemilerini çıkarmak için geri sayıma başlayan Samsung'un giriş seviyesindeki telefonunda bile çok güçlü bir işlemci olması bekleniyor.

Samsung Galaxy S10 akıllı telefonlarının Şubat sonunda gelmesi bekleniyor ve söylentiler doğruysa seri üç farklı model ile tanıtılacak. Yeni sızıntılardan edinilen bilgilere göre de giriş seviyesindeki S10 Lite’ın güçlü bir işlemciyi bünyesinde barındıracağı yönünde.

Bundan önceki sızıntılarıyla herkesin güvenini kazanmış Twitter kullanıcısı Ice Universe’e göre, S10 Lite serinin pahalı modellerindeki gibi Snapdragon 855 ya da Exynos 9820 işlemcilerinden birini kullanacak.

Eğer bu bilgi doğruysa serinin giriş seviyesindeki telefonun bile fazlasıyla güçlü olacağını söyleyebiliriz. İşlemci konusunda elini korkak alıştırmayan Samsung’un ekran ya da kamera konularında kesintiler yapacağını düşünüyoruz. iPhone’un X serisindeki XR ve Xs modelleri arasındaki farklar buna örnek olarak gösterilebilir.

Tanıtımına az bir süre kaldığı için Şubat ayına kadar S10 ve S10 Lite sızıntılarının artması bekleniyor. Çok ince çerçevelerin yanı sıra 4.000 mAh’lik batarya da söylentiler arasında.

Galaxy S10 Lite 5,8 inçlik bir ekranla gelmesi beklenen bir telefon. Standart Galaxy S10 6,1 inçlik bir ekranla gelecekken en pahalı model olan Galaxy S10+ 6,4 inçlik bir ekranla gelecek.

Fiyat konusundaki tahminler ise giriş seviyesindeki Galaxy S10 Lite’ın 650 ila 750 dolar arasında bir fiyata sahip olacağı yönünde.