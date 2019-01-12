Samsung, S10'da 1.5 Kat Daha Hızlı Ram Kullanacak

Samsung, yeni çıkaracağı S10 modelinde yeni nesil LPDDR5 RAM kullanacak. Yeni RAM'ler eskisine göre 1.5 kat daha hızlı olacak.

Samsung geçtiğimiz Temmuz ayında yeni nesil LPDDR5 DRAM’lerini tanıtmıştı. Yeni DRAM’ler aslında bir eski nesil DRAM’ler üzerinde yapılan performans geliştirmelerinden ibaret. Bu RAM’ler şimdilik telefonlarda kullanılmıyor ama sızdırılan bir bilgiye göre Samsung Galaxy S10’da kullanılabilir.

Yapılan performans geliştirmelerine baktığımız zaman yeni DRAM’lerin eskisinde göre 1.5 kat daha hızlı olduklarını görüyoruz. Yani saniyede 51.2 GB’lık ham veri aktarımı diyebiliriz.

Bu hız artışı, 4K video çekimi ve düzenlemesi gibi işlemleri kolaylaştıracaktır. Ayrıca günümüzde gittikçe popüler bir hale gelen akıllı telefonlardaki yapay zekaların da daha hızlı çalışmasını sağlayacaktır. Bu arada 5G işlemlerini de unutmamak lazım. Çünkü 5G geldiği zaman çok büyük miktarda veri aktarımları mümkün olacak.

Yeni DRAM’lerin bir başka özelliği de az miktarda veri kullanılacağı zaman enerji tüketiminin de az olacak olması. Geliştirilen yeni derin uyku modu da devreye girdiği zaman enerji tüketimi toplamda %30 daha az olacak.

LPDDR5, yeni bir teknoloji olduğu için fiyatı da ona göre pahalı olacak. Bu teknolojinin şimdilik sadece amiral gemisi seviyesindeki cihazlarda kullanılacağını düşünüyoruz.