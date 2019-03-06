Samsung Galaxy S10, OLED Ekranı ile 12 Ayrı Rekor Kırdı

DisplayMate'ten Dr. Ray Soneira'ya göre Galaxy S10, şu ana kadar test edilmiş en iyi akıllı telefon ekranına sahip. Galaxy S10, yüksek renk doğruluğu ve görüntü kalitesi ile rekorları alt üst etmiş durumda.

Samsung en yeni amiral gemisi olan Galaxy S10’un DisplayMate’ten alınabilecek en yüksek puanı alarak ‘en iyi ekrana sahip akıllı telefon’ unvanını ele geçirdiğini sizlere aktarmıştık. Ancak Galaxy S10, yalnızca en iyi ekrana sahip akıllı telefon olmakla kalmadı, aynı zamanda ekran konusunda 12 ayrı rekor kırmayı başardı.

DisplayMate’e göre Galaxy S10, mevcut ekran teknolojilerinin en üst sınırını temsil ediyor ve Galaxy S10 ekranının bulunduğu seviye, akıllı telefon sektörüne 4-5 yıl kadar daha hizmet etmeye devam edecek. Yeni ekran teknolojilerinin böylesine canlı, parlak ve net ekranları geride bırakması hiç de kolay olmayacak.

İşte Galaxy S10’un ekranı ile kırdığı rekorlar:

Rekor: Galaxy S10, 0.4 JNCD ile DisplayMate’in şu ana kadar test ettiği cihazlar içinde en yüksek renk doğruluğunu sağlayan ekrana sahip.

Galaxy S10, 0.4 JNCD ile DisplayMate’in şu ana kadar test ettiği cihazlar içinde en yüksek renk doğruluğunu sağlayan ekrana sahip. Rekor: Şimdiye kadarki en iyi kontrast ve yoğunluk ölçüsü doğruluğu.

Şimdiye kadarki en iyi kontrast ve yoğunluk ölçüsü doğruluğu. Rekor: En parlak ışık altında bile muhteşem sonuçlar veren ve Galaxy S9’a kadar %17 daha parlak ekran.

En parlak ışık altında bile muhteşem sonuçlar veren ve Galaxy S9’a kadar %17 daha parlak ekran. Rekor: Ekrandaki içerikten tamamen bağımsız parlaklık, renk doğruluğu ve yoğunluk ölçüsü.

Ekrandaki içerikten tamamen bağımsız parlaklık, renk doğruluğu ve yoğunluk ölçüsü. Rekor: Görüş açısına göre beyaz arka planda minimum seviyede renk ve parlaklık değişimi.

Görüş açısına göre beyaz arka planda minimum seviyede renk ve parlaklık değişimi. HDR10+ ile akıllı telefonlar için geliştirilmiş yüksek dinamik aralık.

Gelişmiş görüş açısı performansı.

Gelişmiş mavi ışık tayfı.

Endüstri standardı olmuş bir renk gamı.

Otomatik renk yönetimi.

Daha iyi bir kullanım için gece modunda mavi ışık filtresi.

Ön ve arka panelde çift ortam ışığı sensörü.

Etkileşimli kişisel ekran parlaklığı.

Özel ekran görüntüleme modları.

Süper karartma modu.

Always on Display modu.

Elmas pikseller.

Test performans görüntüleme.

Ekran için gelişmiş güç verimliliği.

Dr. Ray Soneira’nın açıklamalarına göre Samsung, Galaxy S10 ile birlikte mutlak renk doğruluğunu ve görüntü kalitesini artırmaya odaklanmış durumda. Bu sayede şirket, daha önce olduğu gibi akıllı telefon endüstrisinin en iyi ekranlarını tüketicilerin beğenisine sunuyor. Üstelik çok ciddi geliştirmelerle birlikte.