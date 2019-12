One UI 2.0'ın Samsung Galaxy S10'a Getirdiği Yenilikler

Samsung, Galaxy S10 modelleri için One UI 2.0 güncellemesini geçtiğimiz dönemde yayınladı. Peki One UI 2.0 hangi yenilikleri getirdi? Bu içeriğimizde One UI 2.0 arayüzüne kavuşan Galaxy S10'larda öne çıkan yeniliklere göz atıyoruz.

Dünyanın en fazla akıllı telefon satan şirketi olan Samsung, yazılım güncellemeleri konusunda pek de övülen bir şirket değildi. Samsung akıllı telefon kullanıcıları genel olarak cihazlarını yeni bir Android sürümüne güncellemek için uzun süre beklemek zorunda kalıyorlardı. Bununla birlikte Samsung, bu yıl işleri biraz daha hızlandırdı ve Galaxy S10 serisi, ekim ayı güvenlik güncellemeleri ile birlikte kasım ayında Android 10 güncellemesini aldı.

Samsung, Galaxy S10 kullanıcılarına Android 10 güncellemesi ile birlikte yeni arayüzü One UI’ın güncellenmiş versiyonu olan One UI 2.0’ı da sundu. One UI 2.0, Galaxy S10 modellerinde küçük çaplı bir performans artışı sağlarken, batarya süresini bir miktar daha artırıp arayüzü kullanıcı deneyimini daha üst seviyeye taşıyacak şekilde güncelliyor. Ancak One UI 2.0 ile gelen yenilikleri ayrı ayrı incelemeden önce küçük bir özet ile inceleyelim.

Samsung Galaxy S10 ailesine One UI 2.0 ile birlikte gelen yenilikler:

Tam ekran kaydırma hareketleri

Gelişmiş tek elle kullanım modu

Yeni medya ve cihazlar

Gelişmiş biyometrik güvenlik

Yeni batarya kullanım grafiği

Yeni akıllı telefon kullanım istatistikleri ekranı

Gelişmiş Samsung uygulamalar (Internet, Kişiler, Mesajlar vb.)

Önyüklü Android Auto uygulaması

Android Beam’in kaldırılması

AR Doodle eklenen ve arayüzü yenilenen kamera uygulaması

Ekran ve selfie kaydı özelliği

One UI 2.0 Genel İzlenim

Dürüst olmak gerekirse One UI 2.0 arayüzü, Galaxy S10 ailesinde devrimsel bir değişiklik gerçekleştirmiyor. Daha çok, halihazırda beğenilen ve iş gören arayüzünü daha da işlevsel ve modern hale getiriyor. Özellikle görsel manada büyük bir yenilik bekliyorsanız, One UI 2.0 ile hayal kırıklığı yaşayacağınızı söyleyebiliriz. One UI 2.0 daha çok işlevselliği artırıp kullanıcı deneyimini geliştiriyor.

Google’ın yeni navigasyon barı, Galaxy S10 ailesine de geldi

One UI 2.0’ın göze çarpan en önemli yeniliklerinden biri, stok Android 10 arayüzünde karşımıza çıkan kaydırmalı navigasyon barının, Galaxy S10 ailesine de gelmiş olması. Samsung, One UI 2.0’da ekranın altına üç ayrı navigasyon çubuğu ekliyor; geri, uygulama geçişi ve ana ekran tuşlarını bu çubuklarla sağlıyordu. One UI 2.0 ise tüm işlevleri tek bir çubuk üzerinden gerçekleştirmenize olanak sağlıyor.

Çok daha gelişmiş bir kamera uygulaması

Samsung, Galaxy S10 ailesi ile birlikte amiral gemilerinde daha önce görülmemiş bir çoklu kamera kurulumuna geçiş yaptı. One UI 2.0, Samsung’un gelişmiş kameralarının en işlevsel ve kolay bir şekilde kullanılması için arayüzü gözle görünür şekilde güncelliyor. Bu güncellemenin fotoğraf kalitesinde de nispeten bir iyileştirme sağladığını söylemek mümkün.

Dahili ekran ve selfie kamera kaydı

Eğer mobil oyun içerikleri üretiyorsanız bu özellik sizi fazlasıyla memnun edebilir. Zira One UI 2.0 ile birlikte 1080p, 720p ya da 480p çözünürlüklerinde ekran kayıtları yapabilir, ayrıca ekran kaydına ön kameradan alınan görüntüleri de ekleyebilirsiniz. Bu özellik, içerik üreticiler açısından fazlasıyla işlevsel olsa da bazı performans sorunlarına neden olduğunu belirtmeden geçmeyelim.

Önerilen yanıtlar

Bu özellik, tüm mesajlaşma uygulamaları ile uyumlu olarak çalışabiliyor. Böylece uzun uzun yanıt vermek istemediğiniz mesajlara pratik bir şekilde hazır yanıtlar verebileceksiniz.

Gelişmiş batarya ve cihaz güvenliği istatistikleri

Samsung telefonlarda bir cihaz bakımı özelliği zaten bulunuyordu. Ancak Samsung, One UI 2.0 ile birlikte bu arayüzü güncelledi ve kullanıcıların daha fazla bilgi alıp daha fazla kontrole sahip olmasını mümkün kılıyor.

Ters kablosuz şarj limiti belirleme

Ters kablosuz şarj, kablosuz şarj destekli herhangi bir cihazı Galaxy S10 modelinizle şark etmenizi mümkün kılıyordu. Samsung, One UI 2.0 ile birlikte bu özelliğe bir limit belirleme imkanı sağladı. Böylece şarj ettiğiniz cihaz, bataryanız tükenene kadar cihazınızı sömüremeyecek.