Jerry Rig Everything, her akıllı telefonda olduğu gibi Galaxy S10'u da parçalarına ayırdı. Cihaz, tamir edilebilirlik konusunda büyük soru işaretlerine neden oldu.

Amiral gemileri söz konusu olduğunda akla ilk gelen YouTube kanallarından biri olan Jerry Rig Everything, Samsung’un en yeni telefonu Galaxy S10’u parçalarına ayırdı ve tamir edilebilirliğini gözler önüne serdi.

Video, Samsung’un Galaxy S10’u şık bir telefon yapmak için bazı önemli tamir edilebilirlik özelliklerinden feragat ettiğini ve bu nedenle tamir masrafının çok daha üst düzey olacağını gösteriyor. Zira Galaxy S10, modülerlikten çok uzak bir tasarıma sahip.

Bildiğiniz gibi Galaxy S10, USB Type-C bağlantı noktasına sahip. Sorun şu ki; bu bağlantı noktası direkt olarak cihazın anakartına bağlanmış durumda. Yani USB Type-C girişinde bir sorun yaşarsanız, bağlantı noktası ile birlikte anakartı da değiştirmek zorundasınız.

Cihazla ilgili bir diğer sorun ise ekrana gömülü parmak izi tarayıcının direkt olarak ekrana sabitlenmiş olması. Bu da, tıpkı USB Type-C girişinde olduğu gibi parmak izi tarayıcıda bir sorun yaşadığınızda, ekranın da değişmesi gerekeceği anlamına geliyor.

Görünüşe göre Samsung, Galaxy S10’u daha ince ve daha zarif bir telefon haline getirmek için tamir edilebilirlikten feragat etmiş durumda. Bu durum hem Samsung için hem de müşterileri için tamir maliyetlerinin artmasına neden olacaktır.

Tamir demişken, Webtekno YouTube kanalının Galaxy S10’u tamir edilemez hale getirdiği sağlamlık testi videosunu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.