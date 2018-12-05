Samsung Galaxy S10 Plus, yeni ortaya çıkan görseller doğruysa tam 6 kameraya sahip olacak.

Akıllı telefonların kamera kalitesi, her yeni jenerasyonla beraber artıyor. Akıllı telefon kamera megapikselleri ve kamera sayıları gittikçe yükseliyor.

Galaxy s10 Plus, Samsung’un Galaxy A9’dan sonra dört arka kameraya sahip olan ikinci modeli olacak. Ön tarafta ise iki kamera bulunacak. Çerçeveyi daha da incelten Güney Koreli üretici, böylece kullanıcılarına daha fazla ekran alanı sağlamış olacak.

Cihazın görüntüleri, söylentilerin işaret ettiği çıkış tarihi olan 2019 Şubat ayından iki ay önce ortaya çıkmış oldu. Seride üç adet telefon olması bekleniyor. Bunlar Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10 Lite olacak. Galaxy S10 Plus, kardeşlerinden daha güçlü bir telefon olarak karşımıza çıkacak.

Görüntülere göre, Galaxy S10 Plus’ın boyutları 157.5 x 75 x 7.8 mm olacak. Kamera kısmı ise biraz daha kalın olacak. Arka kameraların bulunduğu kısmın kalınlığı 9 mm olacak.

Galaxy S10+, her iki yandan da kıvrımlı, 6.4 inçlik Quad HD+ çözünürlüğe sahip bir ekran olacak. Ekranın üst kısmında ise, çift kameradan oluşan özçekim kamerası yer alacak. Oldukça ince tutulan çerçeveye bakılırsa, cihazın ekran/yüzey oranı yüzde 90’ın üzerinde olacak. Cihazda, ultrasonik ekran parmak izi okuyucusu bulunacak.

Cihazın arka kısmında, yatay olarak sıralanmış dört kameralı sistem yer alıyor. Kameraların özellikleri şu anda bilinmiyor. Cihazın 3.5 mm kulaklık girişi, ses düğmeleri, açma tuşu, Bixby düğmesi, USB-C girişi, SIM girişi ve kenarlarındaki hoparlörleri göze çarpıyor.

Cihazda, piyasasına göre Snapdragon 855 veya Exynos 9820 işlemcilerden biri bulunacak. Samsung Galaxy S10 Plus’ın 12 GB RAM’e sahip olması bekleniyor. Dahili hafızanın ise 1 TB’ye kadar çıkabileceği söyleniyor.