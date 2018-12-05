Samsung Galaxy S10 Plus Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Samsung'un 2019 yılına damgasını vuracak akıllı telefonu Samsung Galaxy S10 Plus'ı bütün detaylarıyla ele aldık.

Samsung'un, 2019'un ilk çeyreğinde Galaxy S10, Galaxy S10 Lite ve Galaxy S10 Plus akıllı telefonlarını tanıtmasını bekliyoruz. Özellikle Samsung'un yeni ekran çözümü olan Infinity-O ekranlara sahip olmalarıyla öne çıkacak akıllı telefonların, Şubat ayının sonuna doğru tanıtılması bekleniyor.

25-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan MWC 2019'da (Mobil Dünya Kongresi'nde) veya 8-11 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek CES 2019 etkinliğinde tanıtılması beklenen Galaxy S10 Plus; 6.4 inçlik, 1440x3040 çözünürlüğünde, QHD ve 19:9 en boy oranlı Infinity-O'nun özelleştirilmiş bir çeşit ekranına sahip olacak.

Özelleştirilmiş diyoruz çünkü Galaxy S10 Plus'da 2 adet selfie kamerası bulunuyor ve bu bağlamda Samsung; Infinity-O ekranda bulunan küçük ve yuvarlak kamera boşluğunu oval bir şekilde dizayn edip, 2 adet selife kamerasını da bu boşluğa konumlandıracak.

Cihazın arka tarafında; 16MP çözünürlüğünde ve f/1.9 diyafram açıklığında 123 derecelik geniş açılı, 13MP çözünürlüğünde ve f/2.4 diyafram açıklığında telephoto, 12MP çözünürlüğünde ve f/1.5 diyafram açıklığında ana kamera ve LED flaş bulunması bekleniyor. Aynı zamanda cihazın alt kısmında 3.5mm kulaklık girişi de yer alacak.

Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 8150 (7nm) işlemcisinden veya Samsung'un Exynos 9820 (8nm) yonga setinden alması beklenen Galaxy S10 Plus; 12GB RAM, 128GB'dan 1TB'a kadar dahili depolama ve 5G desteğine sahip olacak. Güvenlik bakımından Qualcomm'un - parmağın izini 3 boyutlu bir şekilde çıkaran - 3. nesil (ekran altı) parmak izi okuyucusunu kullanacak olan Galaxy S10 Plus, oldukça olumlu yorum alacak gibi duruyor.

Galaxy S10 Plus, boyut olarak Galaxy S9 Plus'a yakın. Cihaz, 157.5 x 75.0 x 7.8mm ölçülerine sahip. Aynı zamanda cihazın arka kamerasının ekstra 1.2mm'lik bir çıkıntı yaptığını ve bunun cihazın toplamda 9mm kalınlığa ulaşmasına yol açtığını da belirtelim. Cihazın rengi konusunda, Samsung, yaptığı bir etkinlikte gümüş, yeşil, siyah, mavi ve kırmızı tonlarından söz etmişti ve sonrasında gelen söylentiler Galaxy S10 Plus'ın gri, mavi, kırmızı, yeşil ve sarı tonlarına sahip olacağına işaret ediyor.