Samsung Galaxy S10 Plus'ın Çift Ön Kameraya Sahip Ekranı

Samung'un akıllı telefonların ekranında bulunan çentiğe alternatif olarak ortaya koyduğu Infinity-O ekran, dünya genelinde oldukça ilgi gördü.

Samsung'un yeni ekran çözümü olan Infinity-O ekranı Galaxy S10 cihazlarında kullanacağını halihazırda biliyorduk. Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung; Galaxy S10'un daha büyük ekranlı versiyonu olan Galaxy S10 Plus'ın iki adet ön kameraya sahip olması sebebiyle, Infinity-O ekran çözümünün özel bir versiyonunu Galaxy S10 Plus'da kullanacak.

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy S10 Plus'ın ön tarafında bulunan iki adet kameradan birisi ana selfie kamerası olurken diğer kamera, geniş açılı çekimin sağlanmasına yardımcı olan bir sensör olarak görev yapacak. Bu bilgilere göre ana selfie kamerasının ekranda gerektirdiği kamera açıklığının, geniş açılı kameradan daha büyük olması gerektiği ve bu bağlamda S10 Plus'ın ekranında farklı boyutlarda iki kamera açıklığı ile karşılaşılabileceği düşünülüyor.

Samsung'un iki adet ön kamerayı, ayrı ayrı boşluklara yerleştirerek ekranın üretimini daha zahmetli hale getirmesi yerine, ufak ve oval bir boşluk içerisinde konumlandırması ise daha olası duruyor. %93.4'lük bir ekran-gövde oranına sahip olacak olan Galaxy S10 Plus, öncelikle tasarımı bakımından ve sonrasında donanımsal özellikleriyle, yıla damgasını vuracak telefonlardan birisi olacak.