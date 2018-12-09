Samsung Galaxy S10 Plus'ın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Resmi duyurusuna üç aydan fazla bir süre olsa da, 360 derecelik render videosu sızdırılan Galaxy S10+, şimdi de Samsung'un fabrikalarından birinde prototip olarak test edilirken karşımıza çıktı.

Samsung'un bu hafta başında gösterdiği 5G demo telefonunda olduğu gibi söz konusu prototip, ekranın köşesinde oldukça tuhaf görünen bir çentiğe sahip. Ancak bu sefer ön tarafta tek değil, iki kamerayla karşılaşıyoruz.

Buna ek olarak, ekranın alt ve üst taraflarında bir önceki nesile göre çok daha ince çerçevelerle gelen cihazın yan taraflarına baktığımızda ise, bunun son versiyon olmadığını rahatça anlayabiliyoruz; sonuçta Samsung'un birkaç nesildir yaptığı gibi kavisli bir ekran kullanması bekleniyor.

Prototipin arka tarafını gösteren fotoğraflar, maalesef internet ortamına düşmedi. Ancak bu cihazın kameralarının test edilmiş olması, muhtemelen yatay olarak konumlandırılmış dörtlü kamera sisteminin telefonda kendine yer bulacağının habercisi.

Samsung Galaxy S10+'ın resmi tanıtımının Şubat 2019'un sonunda, MWC Fuarı'nda yapılması bekleniyor. 6,4 inçlik AMOLED ekranla gelecek olan telefon, bölgeye göre değişiklik göstermekle birlikte Snapdragon 855 ya da Exynos 9820 işlemcilere sahip olacak. 6 GB RAM'in yanı sıra minimum 128 GB'lık depolamayla geleceği düşünülen cihaz, kutudan Android 9 Pie ve One UI ile çıkacak. Batarya tarafının ise 4000 mAh seviyelerinde olması bekleniyor.