Galaxy S10 Plus'ın Rakiplerini Çatlatacak Tasarımı

Ice Universe, Galaxy S10 Plus'ın ekran koruyucularını paylaştı ve cihazın ne kadar ince ekran çerçevelerine sahip olduğunu göstermek için iPhone X ve Mate 20 Pro ile karşılaştırdı.

Samsung Galaxy S10 ile ilgili sızıntılar art arda gelmeye devam ediyor. Samsung’a yakın kaynaklardan elde ettiği sızıntılarla daha cihazlar piyasaya çıkmadan pek çok özelliğini takipçileri ile paylaşan Ice Universe, Galaxy S10 Plus’a ait olduğunu iddia ettiği ekran koruyucuların fotoğrafını paylaştı.

Yukarıdakilere benzer ekran koruyucuların daha önce de sızdırıldığını düşünecek olursak Ice Universe’ün paylaşmış olduğu ekran koruyucuların gerçekten Galaxy S10 Plus’a ait olma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Dahası Ice Universe, Galaxy S10 Plus’ın ne kadar ince ekran çerçevelerine sahip olacağını göstermek için ekran koruyucuları iPhone X ve Huawei Mate 20 Pro ile üst üste getirdi.

Aşağıdaki bağlantıdan da kontrol edebileceğiniz gibi Galaxy S10 Plus, iPhone X ile neredeyse birebir aynı, Huawei Mate 20 Pro’dan ise çok daha ince alt çerçevelere sahip olacak. Dahası, kavisli ekran tasarımından dolayı cihazın yanında ve üstünde bulunan bulunan çerçeveler yok denecek kadar ince olacak.

Samsung, Galaxy S9 serisinde Galaxy S8 ile neredeyse birebir aynı tasarımı kullanmıştı. Bu durum, Samsung hayranlarının şirkete tepki göstermesine neden olmuştu. Galaxy S10 Plus, gerek Infinity-O tasarımı, gerek üçlü kamera kurulumu, gerekse çift ön kamerası ile Samsung hayranlarını fazlasıyla memnun edecek gibi görünüyor.