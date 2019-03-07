Samsung Galaxy S10 Plus'ın Üst Kısmında Beyaz Bir Piksel Var

Kullanıcılar, Galaxy S10 Plus'ın bildirim çubuğunda yanıp sönerek göz kırpan bir beyaz pikselin varlığını keşfettiler.

Şubat ayında gerçekleştirdiği Unpacked etkinliği ile Galaxy S serisinin 10. yıl dönümünü yepyeni cihazlarıyla kutlayan Samsung; Galaxy S10e, S10 ve S10 Plus isimli akıllı telefonlarını tanıtmıştı. Cihazı detaylı inceleme fırsatı bulan kullanıcılardan bazıları, ekranın üst kısmında ve kameraya yakın bir pozisyonda yanıp sönen beyaz bir piksel olduğunu fark ettiler.

Super AMOLED ekrana sahip bir cihazda beyaz piksel varlığı, hiç de iyi bir şey değil. Zira pikselin ölmesi anlamına gelen bu beyaz ışık, ilk görüşte kalp krizi dahi geçirtebilir. Ne var ki Galaxy S10 Plus'ta fark edilen beyaz piksel, ekrandaki pikselin ölmesinden kaynaklanmıyor. Kullanıcıların varlığını keşfettiği yanıp sönen ışığın aslında yakınlık sensörü olduğu anlaşıldı.

Yakınlık sensörü; cihazınızı kulağınıza götürüp götürmediğinizi, ekranın ters çevrili bir şekilde masaya bakıyor olup olmadığını veya cihazın cebinizde bulunup bulunmadığını anlamak gibi işlemlerde oldukça büyük önem taşır. Bu sayede ekran açılmaz ve gereksiz enerji harcanmasından kaçınılmış olunur. Samsung'un Galaxy S10 serisinde Infinity-O isimli tam çerçeve bir ekran kullanmasıyla yakınlık sensörünün ekranın içine bu şekilde gizlediği düşünülüyor.