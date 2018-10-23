Yeni bir sızıntı, Galaxy S10 ve varyantlarının kamera özellikleri ve sayıları hakkında önemli bilgiler sağladı. Buna göre cihazların donanım özellikleri arasında en önemli fark kamera bölümünde gerçekleşecek.

Çin’in sosyal medya platformu olan Weibo’da gerçekleşen yeni bir sızıntı, Samsung’un merakla beklenen amiral gemisi Galaxy S10 hakkında ciddi ipuçları sağladı. Yeni sızıntı, daha önce Güney Kore ve yine Çin’den gelen ‘üç farklı Galaxy S10 modeli olacak’ söylentilerini destekliyor.

Yeni gelen sızıntıya göre bu üç Galaxy S10 modelinin ekran boyutu dışında en önemli farklı kamera bölümünde olacak. Taban model diyebileceğimiz SM-G970 model numaralı Galaxy S10 Lite, tek bir arka kameraya ve yine tek bir ön kameraya sahip olacak. Cihazın 5.8 inçlik bir ekrana ve bir ihtimal de olsa 6GB RAM’e sahip olması bekleniyor.

Serinin ‘ortanca’ telefonu olacak SM-G973 model numarasına sahip Galaxy S10’un hangi boyutlarda bir ekrana sahip olacağı tam olarak bilinmese de 6.1 inç ekran en uygun tahmin gibi görünüyor. Bu modelin çift arka kameraya sahip olmasına kesin gözüyle bakılırken çift ön kameraya sahip olma ihtimali de bulunuyor.

Premium model olan SM-G975 model numaralı Galaxy S10 Plus ise üç arka kameraya ve çift ön kameraya sahip olacak. Bu da Samsung’un en yeni premium modelinin mobil fotoğrafçılık konusunda en iddialı telefonlardan biri olacağı anlamına geliyor. Tamam da bu kameraların özellikleri ne olacak?

Detaylar tam olarak bilinmese de çift ön ve arka kameraya sahip olacak olan Galaxy S10’un f/1.5 diyaframlı 12MP’lik bir RGB sensör ve f1.9 diyaframlı 16MP’lik bir sensör olmak üzere çift arka kameraya; ayrıca f/1.9 diyaframlı 16MP ve yine f/1.9 diyaframlı 8MP olmak üzere çift ön kameraya sahip olacağı söyleniyor.

Galaxy S10 ve varyantlarının lansmanı için önümüzde hala birkaç ay süre bulunuyor. Bu nedenle elde ettiğimiz bilgilerin bazıları doğru olsa da gerçekleşen sızıntılara şüphe ile yaklaşmakta fayda var. Sizin Galaxy S10’da olmasını en çok istediğini özellik hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.