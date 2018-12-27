Samsung Galaxy S10 Serisi, Kamera Animasyonlarıyla Gelecek

Yeni bir iddiaya göre Samsung Galaxy S10 serisi, ilk olarak Galaxy A8s'te gördüğümün ön kamera animasyonlarına sahip olacak.

Samsung Galaxy S10 serisinin Infinity-O ekran tasarımına sahip olacağı kesinlikle bir sır değil. Güney Koreli teknoloji devi, ekran çerçevelerini ortadan kaldırmak için ön kamerayı ekranda bulunan bir deliğin içine yerleştirecek. Böylece herhangi bir çentik ya da ekran çerçevesine ihtiyaç kalmayacak.

Ice Universe tarafından paylaşılan bir tweete göre Galaxy S10, Galaxy A8s’tekine benzer ön kamera efektlerine sahip olacak. Böylece kamera uygulaması açıldığında ön kameranın etrafında ince bir halka yanıp sönecek. Aynı halka, yüz tanıma işlemi gerçekleştiğinde de aynı şekilde yanacak.

Samsung’un ön kamera animasyonları ile ilgili farklı planları da olabilir ancak söz konusu animasyonların Galaxy A8s’te var olduğunu düşünürsek Galaxy S10’larda olması da çok şaşırtıcı olmayacaktır. Bu animasyonlar, siyah arka fonda neredeyse hiç görülemeyen ön kameranın selfie çekimlerinde daha kolay fark edilmesini sağlayacak.