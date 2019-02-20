Samsung Galaxy S10 Tanıtılıyor: Etkinliği Nasıl İzlersiniz?

Samsung, bu akşam saat 22.00 itibariyla yeni teknolojilerini tanıtacağı Unpacked 2019 etkinliğini canlı olarak yayınlayacak.

Beklenen gün geldi çattı ve Samsung, önümüzdeki dakikalarda yeni nesil amiral gemisi cihazları Galaxy S10, Galaxy S10 Plus, Galaxy S10e ve katlanabilir telefon Galaxy Fold'u tanıtacak.

Samsung'un tanıttığı en yeni teknolojiler hakkında bilgileri Webtekno olarak en hızlı şekilde tarafınıza ulaştıracağız. Yine de tüm dünyayla beraber etkinliği takip etmek istiyorsanız, Samsung'un resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayını izleyebilirsiniz.

Samsung'un resmi internet sitesi ve YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak olan canlı yayının ardından Samsung Türkiye'nin de tanıtılan cihazların Türkiye fiyatını açıklaması bekleniyor. Galaxy S10 serisi için buradan ön talep oluşturabilirsiniz.