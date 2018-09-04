Galaxy S10, Tizen İşletim Sistemi ile Gelebilir mi?

Samsung, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olsa da aslında Android işletim sistemine kaçınılmaz bir şekilde bağlanmış durumda. Şirket, yeni amiral gemileri ile kendi mobil işletim sistemi Tizen'i akıllı telefon pazarında yaygınlaştırabilir.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, piyasaya sürdüğü kaliteli Android telefonlar sayesinde 2012 yılından bu yana dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi konumunda bulunuyor. Samsung, bu büyük başarıyı elde ederken bir yandan da Android işletim sistemi ile birlikte Google’a da sıkı sıkıya bağlanmış durumda. Oysa ki dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisinin yazılım konusunda daha özgür olması gerekmez mi?

Aslına bakarsanız Samsung’un da Tizen adında bir mobil işletim sistemi bulunuyor. Fakat Samsung, global pazarda kendisine hakimiyet sağlayan hiçbir akıllı telefonunda bu işletim sistemini kullanmıyor. Tizen işletim sistemini son olarak şirketin yeni akıllı saati Galaxy Watch’ta gördük. Açıkçası Tizen’in WearOS ve WatchOS gibi rakiplerine karşı iyi bir performans sağladığını söyleyebiliriz.

Samsung neden Tizen işletim sistemini kullanmıyor?

Bu soruya karşı aklınıza gelen ilk yanıt performans ve kararlılık problemleri olabilir. Fakat Samsung’un Android işletim sisteminin üzerine inşa ettiği Samsung Experience arayüzünün neredeyse tek başına bir işletim sistemi olduğunu düşünürsek sorunun bu olmadığını söyleyebiliriz. Sorun şu ki; Tizen işletim sistemi Facebook, WhatsApp, Instagram, VLC Player gibi pek çok uygulamayı desteklese de Play Store ya da App Store kadar zengin bir kütüphaneye sahip değil.

Samsung zaten kendi akıllı telefonlarında Google’ın varsayılan uygulamalarına ek olarak galeri, video oynatıcı, tarayıcı gibi uygulamalar bulunduruyor. Ancak gerçek şu ki kullanıcılar, uygulama mağazasına girdiklerine Play Store kadar geniş bir yelpaze görmek isteyeceklerdir. Kim yeni bir amiral gemisi almışken popüler bir oyun ya da uygulamayı kullanamadığında sinirlenmez ki? Dolayısı ile Samsung’un Tizen işletim sistemini tüm akıllı telefonlarında kullanabilmesi için önce uygulama mağazasını genişletebilmesi gerekiyor. Ancak şirketin her yıl yüz milyonlarca telefon sattığını düşünürsek geliştiricilerin Tizen için uygulama geliştirmemeleri çok da mantıklı bir karar olmaz.

Galaxy S10, Tizen için bir dönüm noktası olabilir

Samsung, en azından sızıntılara göre Galaxy S serisinin 10. telefonu olacak Galaxy S10 modeli ile tüm akıllı telefon pazarının ağzını açık bırakacak. Gerek tasarımı, gerekse özellikleriyle tüm rakiplerini kıskandıracak bir akıllı telefon olması beklenen Galaxy S10’un Tizen işletim sistemini kullanması mümkün olamaz mı? Elbette ki olabilir. Fakat Samsung’un şirket tarihinin en iddialı akıllı telefonunu daha önce ‘denenmemiş’ bir işletim sistemi ile sunmasının bir kumar olacağının altını çizelim.

Evet, Galaxy S10, Tizen işletim sistemini ilk kez piyasaya sürmek için biraz riskli bir model. Zira şirketin satış rekorları kırabileceği bir modelin fiyaskoya dönüşme ihtimali de bulunuyor. Ancak Samsung’un elinde Tizen işletim sistemini kullanıcılara sunmak için ikinci bir seçenek daha var; dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy F. Sonuçta Android işletim sistemi katlanabilir bir akıllı telefon için gerekli özelliklere ve optimizasyonlara sahip değil. Tizen işletim sistemi, akıllı telefon endüstrisinde yeni bir nefes olacak Galaxy F ile birlikte tüketicilere Samsung’un yazılım konusundaki ustalığını ispatlayabilir. Belki...