Galaxy S10 Ön Siparişinde Galaxy Buds Hediye Edilecek

Samsung'un yeni kablosuz kulaklığı Galaxy Buds, Samsung Galaxy S10’un tanıtılmasıyla eş zamanlı olarak kablosuz şarj desteği ve şık tasarımıyla kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bugün ortaya atılan bir iddiaya göre Samsung Galaxy S10 için ön siparişte bulunan kullanıcılara, Galaxy Buds hediye edilecek.

Geçtiğimiz günlerde görüntülenen gerçek kablosuz şarj destekli Galaxy Buds'ın, Apple AirPods ile büyük bir rekabete girmesi bekleniyor. 149 Euro fiyatıyla satışa çıkması beklenen cihaz hakkında Samsung Galaxy S10 almak isteyen kullanıcıları mutlu edecek bir iddia gündeme geldi.

Hollandalı blog sitesi GalaxyClub, Galaxy S10'un Rusya için hazırlanmış tanıtım sayfasında Galaxy S10 ön sipariş tarihinin 20 Şubat - 7 Mart arasında olacağını gösteren bir metin keşfetti. Belirtilen bu tarihler, daha önceki Galaxy S10'un satış başlangıç tarihinin 8 Mart olduğunu söyleyen sızıntıları doğrular nitelikte.

Ayrıca sitede Samsung Galaxy S10 için ön sipariş verenlerin, ücretsiz olarak Galaxy Buds kablosuz kulaklığa sahip olacağı belirtildi. Tüm Galaxy S10 modellerinin mi yoksa sadece en pahalı olanın mı Galaxy Buds hediyesiyle birlikte geleceği ise henüz bilinmiyor.

Samsung'un ön sipariş veren kullanıcılar için daha önce de bazı avantajlar sağlaması, bu iddiayı güçlendiriyor. GalaxyClub'ın belirttiği Rus internet sitesinde fiyatlandırma hakkında da bir bilgi bulunmuyor. 20 Şubat'ta San Francisco'da düzenlenecek Galaxy S10 tanıtımında Galaxy Buds'ın da karşımıza çıkması bekleniyor.