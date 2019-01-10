Samsung, her sene düzenlediği Unpacked etkinliğinin tarihini açıkladı. Galaxy S10 ailesinin yanı sıra uzun süredir geliştirme aşamasında olan katlanabilir telefonunu da tanıtması bekleniyor.

Samsung, Galaxy S amiral gemisi telefonlarını tanıtacağı yeni Unpacked etkinliğinin tarihini açıkladı. Etkinlik, 20 Şubat Çarşamba günü San Francisco’da gerçekleşecek. Samsung, 2019’un Galaxy serisinin onuncu yılını belirttiğini de vurguladı.

Bugünkü haberlere göre Samsung, uzun zamandır geliştirme aşamasında olan katlanabilir telefonunun tamamen kullanılabilir halini de tanıtacak. Bunun yanı sıra üç adet Galaxy S modeli tanıtması beklenen teknoloji devinin 5G teknolojisine sahip dördüncü bir modeli olduğu da söylentiler arasında ancak bu modelin baharda tanıtılması bekleniyor.

Samsung, şaşırtıcı bir şekilde etkinliğini Mobil Dünya Kongresi’nden bir hafta önce gerçekleştirecek. 2019 yılına 2018 yılını unutturmak amacıyla giren Samsung, satış beklentilerini karşılayamayan Galaxy S9’u gerisinde bırakacak. Galaxy S9 ve Note9 tekrar eden ‘geliştirmeler’ olsalar da yeni ağ teknolojileri ve donanımsal gelişmeler sayesinde Samsung tekrar büyük yeniliklerin öncüsü durumuna gelebilir.