Galaxy S10 İçin Tasarlanmış Dahiyane Duvar Kağıtları

Samsung, Galaxy S10 ile birlikte ön kamerayı, ekranın içine monte etti. Tasarımcı Matt B, tasarladığı muhteşem duvar kağıtları ile bu ekran deliklerini gizlemeyi başardı.

Apple’ın 2017 model premium akıllı telefonu iPhone X tanıtıldığından beri çentikli ekranlar, akıllı telefon endüstrisini işgal etmiş durumda. Fakat Samsung, bu işgale uzun bir süre direndi ve Galaxy S10 ile birlikte çentiksiz, tam ekran bir akıllı telefonu karşımıza çıkardı. Cihazda çentik olmasa da, ekranın sağ üst köşesinde ön kamera için küçük bir delik bulunuyor.

Samsung, bu deliği mümkün olduğunca göz önünden kaldırmak için Galaxy S10 ailesinin resmi duvar kağıtlarının sağ üst köşesini koyu tonları ile olacak şekilde belirledi. Bu durum, ekranda bulunan deliğin, sanılandan çok daha az göze batmasını sağlasa da yaratıcı fikirler, ekrandaki deliğin bir avantaj dalibe gelmesini sağlıyor.

Twitter kullanıcısı Matt B, Galaxy S10 ailesi için kendi tasarladığı duvar kağıtlarını yayınladı. Matt B’nin duvar kağıtlarındaki fark, ekranda bulunan deliğin, duvar kağıdının bir parçası olarak gözükmesi. Ekran deliği bir Minion ve WALL-E’nin gözü olarak gözüküyor, böylece ön kamera, gözünüzü çok daha az rahatsız ediyor.

Matt B’nin duvar kağıtlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.