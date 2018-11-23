Samsung Galaxy S10'un Ekran Koruyucuları Görüntülendi

Daha önce iPhone ve Galaxy serilerine ait pek çok özelliği cihazın lansmanından önce sızdırmış olan Ice Universe, şimdi de Galaxy S10'un ekran koruyucularına ait fotoğrafları paylaştı.

Daha önce pek çok akıllı telefon ile ilgili isabetli sızıntıları takipçileri ile paylaşmış olan Ice Universe, Samsung’un merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S10’un koruyucu ekran filmlerine ait fotoğrafları Twitter’da paylaştı. İki ayrı tweette iki ayrı ekran filmi gösteren Ice Universe, Galaxy S10 tasarımının nihai tasarımına dair önemli bir ipucu sağlamış oldu.

Paylaşılan ilk tweette (yukarıdaki) Galaxy S10’un Galaxy S9’a kıyasla oldukça ince çerçevelere sahip olacağını görüyoruz. Ekranın alt çerçevesi hala bir miktar kalın ancak yan ve üst çerçevelerde hatırı sayılır bir incelme görülüyor. Ayrıca ekran filminin üzerinde, cihazın ahizesinin bulunacağı ince bir girinti de yer alıyor.

İkinci paylaşılan tweet ise (aşağıdaki) Samsung hayranlarını daha da memnun edecektir. Buradaki ekran koruyucularda ekranın altında ve üstündeki çerçeveler çok daha ince görünüyor. Daha da önemlisi bu koruyucu film, edge ekran için tasarlanmış. Dolayısı ile Galaxy S10’un kavisli ekrana sahip bir modelinin de olacağını söyleyebiliriz.

Ayrıca Ice Universe, geçtiğimiz günlerde attığı bir tweet ile Samsung’un ön kamerayı ekranın içine gömmek için özel bir teknoloji kullandığını ve bu teknolojinin şu an için Samsung’a özel olduğunu belirtmişti. Bu da Infinity-O tasarımının en azından bir süre için Galaxy telefonlar ile sınırlı kalacağı anlamına geliyor.