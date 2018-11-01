Galaxy S10, Çerçevesiz Ekranı ile Büyüleyecek

Küçük bir karşılaştırma görseli yayınlayan Benjamin Geskin, Galaxy S10'un iPhone Xs Max ve Galaxy S9'a göre ne kadar ince ekran çerçevelerine sahip olacağını açıklığa kavuşturmuş oldu.

2018 yılı, çentikli akıllı telefonların yılı oldu. iPhone X ile başlayan çentikli tasarım trendi, Çinli üreticilerin de olaya dahil olması ile tüm akıllı telefon piyasasını etkisi altına aldı ve Huawei’den LG’ye, Xiaomi’den Google’a kadar tüm büyük akıllı telefon üreticilerin çentikli telefonlar piyasaya sunduğunu gördük.

Peki akıllı telefon pazarı çentikli telefonlarla dolup taşarken dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olan Samsung ne yaptı? Yalnızca oturup izledi. Samsung’a göre çentikli akıllı telefon tasarımı bir felaketten başka bir şey değildi ve bu nedenle şirket, çentikli bir telefon piyasaya sürmektense çerçeveli akıllı telefon tasarımını sürdürmeyi tercih etti.

Peki Samsung’un gelecek için planları ne? Gerçek çerçevesiz akıllı telefonlar piyasaya sürmek. Yeni bir ekran paneli teknolojisi üzerinde çalışan şirket, üzerinde delik açılabilen bir ekran paneli geliştirdi. Bu panel sayesinde Galaxy S10’un ön kamerası ve sensörleri ekranın altında bulunacak. Böylece cihaz tamamen çerçevesiz bir tasarım ile karşımıza çıkacak.

Benjamin Geskin, tamamen çerçevesiz Galaxy S10’un nasıl görüneceğini daha iyi açıklamak için konsept Galaxy S10 tasarımını Galaxy S9 ve iPhone Xs Max ile yan yana getirdi. Galaxy S10’un Galaxy S9’a karşı nasıl bir tasarım üstünlüğü kuruduğunu söylemeye gerek bile yok. Bununla birlikte cihaz, iPhone Xs Max’ten neredeyse yarı yarıda daha ince ekran çerçevelerine sahip.