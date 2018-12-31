Samsung Galaxy S10'un Muhteşem Konsept Tasarımı

2018 yılı pek çok muhteşem akıllı telefonla tanıştığımız bir yıl oldu. Ancak 2019 yılının bize çok daha cömert armağanları olacak. Nasıl mı? Aşağıdaki konsept fotoğrafları bir inceleyin.

2019 yılının en çok merak edilen akıllı telefonlarından biri tartışmasız bir şekilde Samsung Galaxy S10 serisi. Gerek tasarımı, gerekse sahip olması beklenen özellikleri ile Galaxy S10 serisi hem Samsung hayranlarının hem de diğer akıllı telefon kullanıcılarının fazlasıyla ilgisini çekiyor. Bunun farkında olan Concept Creator, tasarım konusundaki merakı biraz da olsa gidermek için tasarım, sızıntı ve söylentilere dayanarak bir konsept Galaxy S10 modeli tasarladı ve çevrimiçi olarak paylaştı.

Konsept Galaxy S10’un en dikkat çekici özelliği tabi ki ekran tasarımı. Neredeyse tamamen çerçevesiz bir ekrana sahip olan cihazın ön kamerası, ekranın sağ üst köşesine yerleştirilmiş durumda. Bu noktada premium model olan Galaxy S10+ ile standart Galaxy S10 birbirlerinden ayrılıyorlar. Zira Galaxy S10+, sahip olacağı çift selfie kamera ile akıllı telefon pazarının en iddialı selfie performanslarından birini sunabilir.

Konsept tasarımda dikkat çeken bir diğer nokta ise cihazın üç arka kameraya sahip olması. iPhone’lar ya da Huawei amiral gemileri kadar konuşulmasa da Samsung’un amiral gemileri de akıllı telefon pazarının en iddialı fotoğraf performanslarından birini sunuyor. Bu nedenle üç arka kameraya sahip olan Galaxy S10’ların nasıl bir fotoğraf performansı sunacağını görmek heyecanlı olacaktır.