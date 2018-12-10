Samsung Galaxy S10'un Kılıfları Kulaklık Girişinin Habercisi

İki farklı kaynaktan ortaya çıkan kılıflar, Samsung Galaxy S10'un kulaklık girişine ve ekrana gömülü parmak izi okuma teknolojisine sahip olacağını gösteriyor.

Ghostek firmasının internete düşen kılıfları, Samsung Galaxy S10 cihazı için hazırlanmış durumda. Her ne kadar daha önceki bilgiler S10'nun iki arka kamerayla geleceğini söylese de, kılıflar arkada üç kameranın olacağının bilgisini veriyor. Daha önceki modellerde olduğu gibi tuş dizilimini bozmayan Samsung, bu cihazlarda da Bixby tuşuna yer verecek.

İkinci kaynaktaki video ise markasız bir Galaxy S10 kılıfı üzerine. Standart silikon kılıflardan olan bu ürün, Ghostek'in tuş dizilimlerini de doğrulamış oluyor. Her iki kılıfta da parmak izi okuyucusu için bir alan görmeyişimiz ise cihazların ekrana gömülü parmak izi okuyucuya sahip olacağının habercisi.

Kılıfların alt tarafına baktığımızda ise USB-C portunu ve 3.5mm'lik kulaklık girişini görüyoruz. Apple'ın iPhone 7 serisi ile kulaklık girişini telefonlarından kaldırma trendi diğer üreticilere de yansımış, birçok cihaz bu analog giriş ile gelmemeye başlamıştı.

Günümüzün neredeyse hiçbir amiral gemisi telefonunda bu giriş bulunmazken Samsung kendi çizgisini korumuş ve bir istisna olarak yer almıştı. Samsung'un bu kararı birçok kullanıcıyı sevindiriyorken, yeni telefonlarında da aynı şekilde davranacak olması kullanıcıların yararına olacaktır.

Galaxy S10 serisi 2019 yılının en çok beklenen telefonlarından olurken, cihazın S10 Lite, S10 ve S10 Plus olmak üzere 3 farklı versiyon ile geleceği düşünülüyor. Çentik kullanmak yerine Infinity-O adı verilen delikli bir ekranla gelecek olan telefon, böylece tasarım anlayışı bakımından önceki cihazlardan ciddi biçimde ayrılmış olacak.