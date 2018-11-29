Daha çıkmadan kendinden fazlasıyla söz ettiren telefon Samsung Galaxy S10, yeni sızıntılarla karşımızda.

Son söylentilere göre Samsung’un gelecek sene bir adet premium 5G, bir adet de bütçe dostu olmak üzere 4 adet Galaxy S10 ile geleceği belirtilmişti. Cihazlarda bulunacak kamera sayıları ise modelden modele değişiklik gösterecek. Örneğin ucuz modelin bir adet ön kamera ve çift arka kamerayla gelmesi bekleniyor. Daha pahalı modellerde ise bu sayılar iki katına çıkabilir.

Infinity-O tasarımının kullanılacağı ekranlarda en büyük sorun yüz tanıma sisteminin nerede olacağıydı. Bazı raporlarda ekranda iki adet boşluğun bulunacağı ve biri kamera için kullanılırken diğerinin de kızılötesi sensör için kullanılacağı belirtildi. Bu bilgilerden sonra Samsung konusunda sızıntılarıyla ünlü Ice Universe çift ön kamera için sunulan iki adet tasarım örneğini Twitter’da paylaştı.

Aşağıda da görebileceğiniz üzere A modeli iki ayrı kamera için ayrı boşluk kullanırken B modeli iki kamera için tek bir boşluk kullanmaktan yana.

Şunu söylemekte yarar var: Bunlar Galaxy S10’un görüntüleri değil, yalnızca neler olup bittiğiyle ilgili konsept görüntüleri. Ancak bunun gibi konsept görüntüler, akıllı telefon trendleri daha piyasaya çıkmadan onlara alışmamız konusunda bize yardımcı olabiliyor.

“Bazen çift kameraların boyutları aynı olmadığı için ayrı boşluklara konulursa biri küçük biri büyük olabilir. İkisini bir arada tutmak daha iyi olacaktır.”

Örneğin Infinity-O sızıntılarında yalnızca ekranında tek boşluk olan ekranları gördük. Bunlar da Galaxy A8s ve Huawei Nova 4’ten geldi.

2019 yılının Şubat ayında gelmesi beklenen cihaz her geçen gün daha fazla sızıntı ve söylentiyi de beraberinde getiriyor. Şubat’a kadar önümüzde fazlasıyla zaman olduğunu da düşünecek olursak, yeni sızıntı haberleriyle yeniden görüşeceğiz diyebiliriz.