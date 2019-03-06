Samsung Galaxy S10, Ön Sipariş Rakamlarında Galaxy S9'u 4'e Katladı

1 dk okuma süresi
18
2
0
0
0
Samsung'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı Galaxy S10 serisinin Çin'deki satış rakamları, teknoloji devini gayet memnun edecek gibi görünüyor.

20 Şubat'ta gerçekleştirilen Unpacked etkinliğinde tanıtılan Samsung Galaxy S10, S10e ve S10+; kablosuz güç paylaşımı, güçlü kamera donanımı ve yapay zekâsıyla dikkat çekmişti. Serinin gördüğü bu ilgi satış rakamlarına da yansıdı ve geçtiğimiz yıla kıyasla son derece iyi istatistikler elde edildi.
İLGİLİ HABER

Katlanabilir Telefonlar, Gelecekte Hangi Tasarıma Sahip Olacaklar?

JD.com tarafından yayınlanan rapor göre Samsung, Galaxy serisiyle birlikte Çin pazarında oldukça geniş bir kitleye hitap ediyor. Elde edilen verilerde Samsung Galaxy S10'un popülaritesi, bir önceki modellere kıyasla oldukça fazla. Galaxy S10'un ön sipariş dönemi satışları Galaxy S9 ile kıyaslandığında, %400 civarı bir artış göze çarpıyor.
İLGİLİ HABER

Xiaomi CEO’su: Telefonlarımız Gelecekte Daha Pahalı Olacak

Galaxy S10'un bu denli büyük bir ilgiyle karşılanmasının sebebi olarak Çin'deki fiyat politikası gösteriliyor. Çin, Galaxy S10'un en uygun fiyata satıldığı ülkelerden biri. Güncel kur göz önüne alındığında Galaxy S10'un fiyatı 750 dolara denk geliyor. Galaxy S10 serisinin en ucuz modeli Galaxy S10e'nin ülkemizdeki fiyatı ise 1.010 dolara denk geliyor.

Kaynak : https://www.gizchina.com/2019/03/06/samsung-galaxy-s10-pre-sales-surged-by-400-compared-with-s9/
Etiketler: samsung, s9, s10
18
2
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
18
2
0
0
0