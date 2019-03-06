Samsung'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı Galaxy S10 serisinin Çin'deki satış rakamları, teknoloji devini gayet memnun edecek gibi görünüyor.

20 Şubat'ta gerçekleştirilen Unpacked etkinliğinde tanıtılan Samsung Galaxy S10, S10e ve S10+; kablosuz güç paylaşımı, güçlü kamera donanımı ve yapay zekâsıyla dikkat çekmişti. Serinin gördüğü bu ilgi satış rakamlarına da yansıdı ve geçtiğimiz yıla kıyasla son derece iyi istatistikler elde edildi.

JD.com tarafından yayınlanan rapor göre Samsung, Galaxy serisiyle birlikte Çin pazarında oldukça geniş bir kitleye hitap ediyor. Elde edilen verilerde Samsung Galaxy S10'un popülaritesi, bir önceki modellere kıyasla oldukça fazla. Galaxy S10'un ön sipariş dönemi satışları Galaxy S9 ile kıyaslandığında, %400 civarı bir artış göze çarpıyor.

Galaxy S10'un bu denli büyük bir ilgiyle karşılanmasının sebebi olarak Çin'deki fiyat politikası gösteriliyor. Çin, Galaxy S10'un en uygun fiyata satıldığı ülkelerden biri. Güncel kur göz önüne alındığında Galaxy S10'un fiyatı 750 dolara denk geliyor. Galaxy S10 serisinin en ucuz modeli Galaxy S10e'nin ülkemizdeki fiyatı ise 1.010 dolara denk geliyor.